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Esenyurt Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Artırdı

Esenyurt Belediyesi, Kurban Bayramı’nda artan sinek ve uçan haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:09
Esenyurt Belediyesi Haşereyle Mücadele Çalışmalarını Artırdı
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Esenyurt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kurban Bayram’ında artan sinek ve haşere ile mücadele kapsamında ilçe genelinde kurban satış ve kesim merkezleri başta olmak üzere cadde ve sokaklarda, çöp konteynerlerinde ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.

Özellikle yaz aylarında artan sinek ile insan sağlığını tehdit eden ve bulaşıcı hastalık taşıyan her türlü kemirgen ve uçan haşereye yönelik ilaçlama hizmetleri Kurban Bayramı’nda da teknik donanımlı araçlar ve deneyimli personelle yürütülüyor.

Ekipler; kurban satış ve kesim merkezleri, çöp konteynerleri, cadde ve sokaklarda çalışmalarını sürdürüyor. İlaçlama sırasında, insan sağlığına zarar vermeyen maddeler kullanan ekipler, günlük ilaçlama hizmetinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de değerlendirmeye alıyor.

Yetkililer, Esenyurtluların rahat ve huzurlu bir yaz geçirmesi için ilçe genelinde yürütülen ilaçlama çalışmalarının yaz sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.

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