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Esenyurt Belediyesi Haşerelere Karşı Etkin Mücadele Sergiliyor

Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden sinek, sivrisinek ve larvalara karşı ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Periyodik aralıklarla tüm mahalleleri ilaçlayan belediye ekipleri, ilçe genelinde park ve bahçeleri de düzenli olarak ilaçlıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ağustos 2022 Pazartesi 11:00
Esenyurt Belediyesi Haşerelere Karşı Etkin Mücadele Sergiliyor
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Esenyurt Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden larva ve haşerelere karşı yıl boyunca ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 43 mahallede belirli bir program dâhilinde ilaçlama çalışmaları yürüten belediye ekipleri, havaların ısınmasıyla birlikte cadde ve sokaklarda araç üstü ve mobil araçlarla ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Sıcakların etkisini göstermesi ile artan sivrisinek, karasinek ve çeşitli haşerelere karşı etkin mücadele başlatan belediye ekipleri, oluşabilecek haşere sorunlarına karşı gerekli her türlü tedbiri alıyor. Haftalık olarak durgun su alanları, dere yatakları, şehir içi mazgallar, pazar yerleri, rögarlar, çöp konteynerleri, park ve bahçe alanlarında ilaçlama çalışmalarının yanı sıra vatandaşların talepleri doğrultusunda da ilaçlama yapıyor. Ekipler, halkın rahat ve huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için ilaçlama çalışmalarını süreklilik esasına göre düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Görüntü Linki:

https://we.tl/t-1cinIObU2I

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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