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Esenyurt Belediyesi Gençleri Spor Akademilerine Hazırlıyor

Esenyurtlu gençler, Esenyurt Belediyesi’nin açtığı Spor Akademisi Hazırlık Kursu’nda fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırlanıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Temmuz 2021 Çarşamba 09:19
Esenyurt Belediyesi Gençleri Spor Akademilerine Hazırlıyor
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Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün hayata geçirdiği Spor Akademisi Hazırlık Kursu’nda; yükseköğrenimlerine üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda, Milli Savunma Üniversitesi’nde, bekçilik veya polis akademisinde devam etmek isteyen öğrenciler, fiziksel yeterlilik sınavına hazırlıyor. Haftanın 6 günü gruplar halinde yapılan derslerde, her üniversitenin sınavına uygun parkurlar kuruluyor. 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun grupların da eğitim aldığı kursta, uygulamalı olarak verilen eğitimin yanı sıra öğrencilere rehberlik hizmeti de sunuluyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

“Fiziksel yeterlilik sınavının tüm teknik aşamalarını çalışıyoruz”

İlçedeki gençleri fiziksel yeterlilik sınavlarına hazırladıklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Spor Antrenörü Serkan Aman, “BESYO ve Milli Savunma Bakanlığının sınavları için 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin yanı sıra mezun adaylara eğitim veriyoruz. Polislik ve bekçilik için kurumların belirlediği yaş aralığındaki adayları çalıştırıyoruz. Haftanın 6 günü verilen eğitimde fiziksel yeterlilik sınavlarının bütün teknik aşamaları; genel kuvvet ve özel kuvvet çalışmalarını yapıyoruz. Eğitimlerimizin içeriği her kurum için ayrı ayrı oluyor” dedi. Spor Akademisi Hazırlık Kursu’nun kayıtlarının Ocak ayı itibarıyla başladığını belirten Aman, “Müdürlüğümüze yapılan başvurulardan sonra değerlendirme sürecimiz başlıyor. Değerlendirme sürecinde sahaya gelen tüm adaylarımızla çalışıyoruz. Daha sonra hem performans testleri hem TYT denemeleri yapılıyor. Bunların ardından uygun olan adaylarla antrenmanlara başlıyoruz” diye konuştu.

“Kurs benim için çok faydalı oldu”

Spor Akademisi Hazırlık Kursu’nun kendisine çok fayda sağladığını ifade eden kursiyer Osman Tayyip Özer, “BESYO için hazırlanıyorum. Ocak ayından beri akademide antrenmanlarımıza başladık. Hedefimiz olan üniversitelerin sınavlarına çalışıyoruz. Günde 5 saat sürat, kuvvet, güç… Bunlara yönelik antrenmanlar yapıyoruz. Bu kurs, rakiplerimin önüne geçmemde için büyük bir vasıta oldu. Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ederim” şeklinde konuştu. Kursiyer Ceren Baydemir ise şunları ekledi; “Ben spor lisesi mezunuyum. Şu an BESYO’ya hazırlanıyorum. Bu parkurun bana çok büyük katkısı oldu. Bizler 6 aydır buradayız, farklı farklı üniversitelerin sınavlarına hazırlanıyoruz. Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’a, bize bu hizmetleri sunduğu için teşekkür ederiz.”

Haberin görüntüleri aşağıdaki linktedir; https://we.tl/t-hjj0vaWWKl

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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