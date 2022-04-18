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Esenyurt Belediyesi Gazi Ve Şehit Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı

Esenyurt Belediyesi, Şehitler Haftası’nda gazi ve şehit ailelerini iftar sofrasında ağırladı. İftarda konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Eğer bugün burada güvenle oturuyorsak bunu şehitlerimize ve siz değerli gazilerimizin çabasına borçluyuz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 12:19
Esenyurt Belediyesi Gazi Ve Şehit Ailelerini İftar Sofrasında Ağırladı
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Esenyurt Belediyesi, şehit ve gazilerimizin anısına, gazi ve şehit ailelerini Şehitler Haftası’nda iftar sofrasında bir araya getirdi. Esenyurt Kültür Merkezi’nde kurulan iftar sofrasına; Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, C​HP Esenyurt İlçe Başkanı Hüseyin Ergin, Esenyurt Şehit ve Gazi Aileleri Sağlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yücel Karakaya, Esenyurt Muharip Gazileri Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu, gazi ve şehit aileleri ve katıldı.

“GAZİLERİMİZİN VE ŞEHİTLERİMİZİN KIYMETİNİ BİLMEMİZ LAZIM”

İftar yemeğinde konuşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Sizlerle beraber olmaktan çok mutluyum, ben minnettarım. Eğer bugün burada güvenle oturuyorsak bunu şehitlerimize ve siz değerli gazilerimizin çabasına, kendinizi hiç düşünmeden vatanınız için ortaya atmanıza ve ölümü bile göze almanıza borçluyuz. Bunun asla ve asla unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bizler çok güzel bir ülkenin evlatlarıyız. Birliğimiz ve beraberliğimiz devam ettiği sürece, kim ne yaparsa yapsın hiçbir sonuç elde edemez. Bizim de gazilerimizin ve şehitlerimizin kıymetini bilmemiz lazım. Önemli bir aydayız. Bizim inancımıza göre çok ama çok önemli bir ay.  Ramazan ayı, ruh ve nefsin terbiye edildiği bir aydır. Umuyorum ki açın halinden anlar, birlik ve beraberliğimizi her daim sürdürürüz” şeklinde konuştu.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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