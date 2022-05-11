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Esenyurt Belediyesi ‘Evde Kişisel Bakım Ve Kuaförlük’ Hizmetine Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi kendi ihtiyacını karşılayamayan engelli vatandaşlara ücretsiz ‘Evde Kuaför ve Kişisel Bakım Hizmeti’ ile destek olmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Mayıs 2022 Çarşamba 10:04
Esenyurt Belediyesi ‘Evde Kişisel Bakım Ve Kuaförlük’ Hizmetine Devam Ediyor
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Yardıma muhtaç engelli vatandaşların evlerine giderek özel bakımlarını gerçekleştiren Esenyurt Belediyesi, ücretsiz ‘Evde Kuaför ve Kişisel Bakım Hizmeti’ ile vatandaşları yalnız bırakmıyor. Ekipler, hizmet kapsamında bakıma ihtiyacı olan Esenyurtluların evlerine giderek kişisel bakımlarını sağlıyor. Vatandaşın yaşam kalitesini artırıp ailelerine destek sağlayarak sağlıklı bir toplum oluşmasını hedefleyen belediye, ücretsiz kişisel bakım ve kuaförlük hizmeti ile saç kesimi, banyo yaptırma, saç yıkama, saç ve sakal tıraşı ile kişisel bakım hizmetlerini profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştiriyor.

‘Evde Kişisel Bakım ve Kuaförlük’ hizmetlerinden faydalanmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi’ne başvurabilir veya 444 0 411 numaralı çağrı merkezini arayarak randevu alabilir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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