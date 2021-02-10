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Esenyurt Belediyesi Eğitimin Aksamaması İçin 52 Branşın Ders Konularını Youtube'a Yükledi

Esenyurt Belediyesi, pandemi döneminde eğitimlerin aksamaması için öğrencilere destek olmaya devam ediyor. Üniversiteye hazırlık kursları; kültür-sanat etkinlikleri başta olmak üzere 52 branşta ders konuları YouTube’a yüklendi. Öğrenciler istedikleri bölümleri izleyerek eğitimlerine devam edebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Şubat 2021 Çarşamba 09:54
Esenyurt Belediyesi Eğitimin Aksamaması İçin 52 Branşın Ders Konularını Youtube'a Yükledi
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Kültür İşleri Müdürlüğü Sürekli Eğitim Merkezi, pandemi nedeniyle eğitimlerin aksamaması için öğrencilere yönelik çalışma başlattı. Üniversiteye hazırlık kursları; kültür-sanat etkinlikleri başta olmak üzere 52 ayrı branşta çekilen dersler YouTube’a yüklendi. Öğretmenler tarafından çekilen ve tüm konuları içeren videolara “Esenyurt Belediyesi Sürekli Eğitim Merkezi” kanalından ulaşılabilir.

52 BRANŞ YOUTUBE’A YÜKLENDİ

Hazırlanarak yüklenen derslerden bazıları şöyle: Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı, Coğrafya; Türk İşaret Dili, Akıl ve Zekâ Oyunları, Yaratıcı Drama; Keman, Gitar, Bağlama, Temel Müzik Kavramları; Biçki Dikiş, Örgü, Gravür Ahşap Yakma, Dekoratif El Sanatları, Kurdele Nakışı ve Kaatı Sanatı.

“PANDEMİ SÜRECİNDE YAŞAMIŞ OLDUĞUMUZ SIKINTILARI BİRAZ OLSUN HAFİFLETMEK İÇİN…”

Hazırlanan videolara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Ülkemiz çok zor bir süreçten geçiyor. Pandemi sürecinde yaşamış olduğumuz sıkıntıları biraz olsun hafifletmek için arkadaşlarımız birçok çalışma yaptı. Eğitimin aksamadan devam etmesi için Youtube kanalında yayınlanan videolar hazırladı. Bu videolarda müzik, el sanatları, üniversiteye hazırlık kursları ve buna benzer birçok alanda eğitim videosu hazırladı. Çok faydalı videolar, lütfen bu videoları takip edin. Özelikle Esenyurtlular için hazırlandı ama Türkiye’deki herkes bu videolardan faydalanabilir” ifadelerini kullandı.

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