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Esenyurt Belediyesi Doktorları Unutmadı

Esenyurt Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ilçedeki tüm hastaneleri ziyaret ederek, vatandaşların sağlığı için gece gündüz demeden çalışan doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
14 Mart 2022 Pazartesi 17:12
Esenyurt Belediyesi Doktorları Unutmadı
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Esenyurt Belediyesi, toplum sağlığı için özveriyle çalışan doktorları unutmadı. Sağlık İşleri Müdürlüğü Ekipleri, İlçe Sağlık Müdürü Oktay Dokuz’u, Aile Sağlığı Merkezlerini ve ilçedeki tüm hastaneleri ziyaret ederek doktorların 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı. Yapılan ziyaretlerde doktorlara kahve, çikolata ve kahve fincanından oluşan hediye paketleri verildi. Kendisi de doktor olan Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Halis Şimşek, Esenyurt Devlet Hastanesi’ni ziyaret ederek Başhekim Uzm. Dr. Tuncay Karahan’ın şahsında tüm meslektaşlarının Tıp Bayramı’nı kutladı.  

“BAŞKANIMIZIN SELAMINI İLETTİK”

Yapılan ziyaretlerde Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un selamını doktorlara ilettiklerini belirten Başkan Yardımcısı Dr. Halis Şimşek, 14 Mart’ın tarihçesine vurgu yaparak: “Tıbbiye Okulları’nın da açılış tarihi olan 14 Mart 1827 baz alınarak böyle bir kutlama yapılmıştır. 1919'da İstanbul işgal altındayken tıp öğrencilerinin 14 Mart'ta bir kutlama yapmasıyla gündemleşmiş, ondan sonra da her yıl ‘Tıp Bayramı’ adı altında kutlamalar gerçekleşmiştir” dedi.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI ÇOK AĞIR BEDELLER ÖDEDİ”

Hekimlerin zor koşullarda ve fedakârca hizmet verdiklerine dikkat çeken Şimşek: “Son iki yıldır, özellikle Pandemi döneminde sağlık çalışanları tarafından çok ağır bedeller ödenerek bir mücadele içine girildi. Bütün dünyanın şahitlik ettiği gibi sağlık çalışanları bu mücadeleyi verdi. Hekimlerden, hemşirelerden diğer sağlık camialarından çok can kayıpları oldu. Hekimliğin ve bütün olarak da sağlık çalışanlarının ne kadar önem arz ettiğini, onların özlük haklarının, mutsuz çalışmamaları konusunda yapılabileceklerin ne kadar önemli olduğunu bu süreç bir kez daha bize ispatladı. Başta Türkiye'de hekime şiddet o kadar artmış ki şiddet haberleri kanıksanır oldu. Bu konuda çok ciddi tedbirler alınması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 14.03.2022 17:35
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