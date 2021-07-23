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Esenyurt Belediyesi'den DRONE’Lu Kaçak Kesim Denetimi

Vatandaşların kurban ibadetlerini sağlıklı bir ortamda yerine getirebilmesi için çalışmalarını sürdüren Esenyurt Belediyesi, kaçak kesimlere karşı drone ile denetim yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Temmuz 2021 Cuma 10:38
Esenyurt Belediyesi'den DRONE’Lu Kaçak Kesim Denetimi
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 Tespit edilen adreslere zabıta ekipleri yönlendirilerek sokakta kurban kesimi engellendi.Kurban satış ve kesim alanlarında özel önlemler alan Esenyurt Belediyesi, sokakta kurban kesimlerinin önüne geçmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta ekipleri drone ile Esenyurt genelinde denetim yaptı. Sokakta kurban kesildiği tespit edilen yerlere motorize timler sevk edildi. Ekipler, söz konusu adreslerde sokakta kurban kesilmesine izin vermedi. Zabıta ekiplerinin denetimi bayram süresince devam edecek.

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