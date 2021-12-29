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Esenyurt Belediyesi, Can Dostlarımızı Yalnız Bırakmıyor

Soğuk havalarda can dostlarımızı yalnız bırakmayan Esenyurt Belediyesi, ilçe genelinde sokak hayvanlarının bulunduğu yerlere mama ve su takviyesi yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Aralık 2021 Çarşamba 15:06
Esenyurt Belediyesi, Can Dostlarımızı Yalnız Bırakmıyor
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Esenyurt Belediyesi, can dostlarımız için belirlenen besleme noktalarına mama ve su bırakarak destek olmaya devam ediyor. Sağlık sorunu olan hayvanları Modern Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne götürerek tedavilerini yapan Veteriner İşleri Müdürlüğü, sokak hayvanlarının yoğunluk gösterdiği yerlere de hava şartlarından etkilenmemeleri için yeni kulübeler bırakıyor. Soğuk havalarda da can dostlarımızı yalnız bırakmayan ekipler, hava şartlarından kaynaklı beslenme olanakları azalan hayvanlara düzenli olarak mama ve su takviyesi yaparak, yaşama tutunmalarına destek oluyor.

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