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Esenyurt Belediyesi Bozuk Olan Yol ve Kaldırımları Yenilemeye Devam Ediyor

Esenyurt Belediyesi, yıllardır bozuk olan yol ve sokakları yenilemek için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Pınar Mahallesi 1233 ve 1221. Sokak’ta parke yenileme, Akçaburgaz Mahallesi 1592. Sokak’ta yeni kaldırım ve bordür döşemesi, Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1993. Sokak’ta ise asfalt yenileme çalışması yapıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Aralık 2020 Salı 10:36
Esenyurt Belediyesi Bozuk Olan Yol ve Kaldırımları Yenilemeye Devam Ediyor
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PINAR MAHALLESİ’NDE 1233 VE 1221 SOKAKLARDA YENİLEME

Esenyurt Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan çalışma programı kapsamında, ilçe genelinde bulunan bozuk ve düzensiz tüm yol ve kaldırımların tespiti yapılarak, gerekli yenileme çalışmaları ile bakım ve onarımları yapılıyor. Önceki dönemden sokak aralarına yapılan parke yolların alt yapısının düzensiz olmasından kaynaklı, yolda göçükler meydana geliyor. Ekipler, eski parkeleri kaldırıp, alt yapı düzenlemesini yeniden sağladıktan sonra yeni parke döşeme işlemini gerçekleştiriyor. Pınar Mahallesi’nde bulunan birçok sokağa yeniden parke döşeyen ekipler, 1233 ve 1221. sokakları da yeniden, yeni parke ile kaplıyor.

AKÇABURGAZ’DA KALDIRIM, BARBAROS HAYRETTİN PAŞA’DA ASFALT ÇALIŞMASI

Fen İşleri Müdürlüğü, ilçenin birçok noktasında eş zamanlı yürüttüğü yol bakım ve onarım çalışmalarına devam ederken, Akçaburgaz Mahallesi 1592. Sokak’ta da yeni kaldırım ve bordür döşemesi Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1993. Sokak’ta asfalt tadilat çalışması ile devam ediyor.

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