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Esenyurt Beledi̇yesi̇, Atil Arazi̇yi̇ Betona Ve Ranta Deği̇l, Çocuklar İçi̇n Oyun Alanina Dönüştürdü

*Betona ve ranta değil, çocuklara yatırım

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Aralık 2021 Perşembe 13:24
Esenyurt Beledi̇yesi̇, Atil Arazi̇yi̇ Betona Ve Ranta Deği̇l, Çocuklar İçi̇n Oyun Alanina Dönüştürdü
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Esenyurt Belediyesi, Saadetdere Mahallesi’nde atıl durumda bulunan arsasını çocuklara park yaparak değerlendirdi. Mahallelerinde oyun alanı olmayan çocuklar, artık sokakta araçlar arasında değil, 7. Sokak Parkı’nda güvenle ve keyifle oynuyor.

Esenyurt Belediyesi, 1 milyonu aşkın nüfusuyla beton bloklar arasına sıkışmış olan ilçede vatandaşlar için yeşil alan, sokakta araçlar arasında oyun oynamak zorunda kalan çocuklar için de oyun alanı yapmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İlçede bulunan en küçük arsayı bile Esenyurtlu vatandaşlar için değerlendiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Saadetdere Mahallesi 7. Sokak’ta atıl halde bulunan 165 metrekarelik alanın çocuklar için oyun alanına dönüştürülmesi için talimat verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, 165 metrekarelik alana birbirinden güzel oyun grupları yerleştirerek çalışmayı tamamladı. Mahalle sakinleri, çocukları için yapılan 7. Sokak Parkı’nı memnuniyetle karşıladı. 

“Çocuklarıma araba çarpacak diye korkardım”

Saadetdere Mahallesi’nde ikamet eden Pamuk Adacı, park yapımından önce çocuklarının sokakta araçlar içerisinde oynamasından endişe duyduğunu hatırlatarak şöyle konuştu: “Bu park olmadığında çocuklarımı sokaktan alamıyordum. Çocuklarıma araba çarpacak diye korkardım. Eve götüremiyordum. Ağlıyorlardı, oynamak istiyorlardı ama gidemiyorduk bir yere. Park yoktu. Ne mutlu parkımız da oldu. Allah razı olsun.”

“Hayret, nasıl da bina dikmediler!”

7. Sokak Parkı’na çocukların her gün koşarak geldiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Mehmet Yavuz ise “Hayret, nasıl da bina dikmediler!” diye konuştu. Yavuz, “79. Sokak’ta oturuyorum. Oralarda, yakın civarda park bulamadık. Park arayınca da tesadüfen burayı bulduk. Çocuklar koşa koşa geldi. Hakikaten tesadüfen bulduk, yani buralarda hiç park yok. ‘Burayı belediye almış da nasıl park yapmışlar’ diye de düşündüm. Hayret, nasıl da bina dikmediler de park yaptılar? Parkların daha çok olmasını isteriz. Çocuklar daha çok eğlenir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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