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ESENYURT BELEDİYESİ, ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARINI KESİLMEKTEN KURTARIP İLÇEYE KAZANDIRDI

Esenyurt Belediyesi, Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde yol çalışması sırasında kesilmesi planlanan asırlık zeytin ağaçlarını alıp Esenyurt’a naklini gerçekleştirdi. Asırlık zeytin ağaçları hem kesilip odun olmaktan kurtuldu hem de Umudun Şehri Esenyurt’a nefes oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ekim 2021 Çarşamba 17:26
ESENYURT BELEDİYESİ, ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARINI KESİLMEKTEN KURTARIP İLÇEYE KAZANDIRDI
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Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde yeni yapılan yol güzergâhında olan asırlık zeytin ağaçları, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un çabaları ile kesilip odun olmaktan kurtuldu. Küçükkuyu Belediyesi’nin Esenyurt Belediyesi’ne çağrısı üzerine Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü harekete geçti. Asırlık zeytin ağaçlarının hem kesilmesinin önüne geçmek hem de bu ağaçları Esenyurt’a kazandırmak için harekete geçen ekipler, ömürlük ağaçları Esenyurt’a kazandırdı. Esenyurt Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğüne getirilen ağaçlara, özel saksılarda kök ıslahı yapıldı. Asırlık zeytin ağaçları, Esenyurt’un parklarını ve kavşaklarını süsleyecek.

ASIRLIK ZEYTİN AĞAÇLARI ODUN OLMAKTAN KURTULDU

Getirilen ağaçların 50 ila 200 arasında yaşa sahip olduğuna dikkat çeken Park Bahçeler Müdürü Erdinç Akyürek, bu ağaçların kesilip odun olarak kullanılmasının önüne geçtiklerini ifade etti. Akyürek, zeytin ağaçlarının Esenyurt’ta can bulma hikâyesini şöyle anlattı: “Sayın Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt beni arayarak, Küçükkuyu Belediye Başkanı'mızla iletişime geçmemi istedi. Hatta ‘Ziyaretine git, seni bekliyor’ dedi. Bu zeytinlerin hikâyesi orada başlıyor. Biz de gittik, Küçükkuyu'yu ziyaret ettik. Oradaki zeytin ağaçlarına baktık. Bahçeler, Çanakkale köprü inşaatı tünel çıkışındaydı. Kot farkından dolayı dolgu yapılacağı için buralardaki zeytin bahçeleri istimlak edilip kaldırılacaktı. Vicdanımız el vermedi tabii ki! Biz de ekipmanları sağlayarak sökümlere başladık. Sökmeden önce tamamen yeşil aksamını, bütün yaprak kısmını derin budama ​yaparak, ağacın tutma şansını yükseltmek için orada sökümünü gerçekleştirdik. Daha sonra tırlar vasıtasıyla o zeytin ağaçlarını buraya kütük şeklinde getirdik.”

ESENYURT’A NEFES OLACAK!

Küçükkuyu’dan gelen ömürlük zeytin ağaçları, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde korumaya alındıktan sonra yaprak açtı. Asırlık zeytin ağaçlarının Esenyurt’a nefes olacağını dile getiren Akyürek, “İnşallah bir dahaki sene, 2022 yılındaki projelerimizde, bunları dikmeye başlayacağız. Aralarında yüz yıllık, iki yüz yıllık, üç yüz yıllık zeytin ağaçları mevcut. Bu asırlık ağaçlarımızı odun olmaktan kurtarıp Esenyurt Belediyesi'ne kazandırmış oluyoruz” dedi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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