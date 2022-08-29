Esenyurt Belediyesi Ardahan Üniversitesi İle Protokol İmzaladı

Eğitim alanında gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha ekleyen Esenyurt Belediyesi, Ardahan Üniversitesi ile eğitimde işbirliği sağladı. Ağustos ayı belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilen karar sonrası Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber ile beş yıl sürecek “Ortak Hizmet Protokolü” imzaladı. Ardahan Üniversitesi’ne eğitim kaynağı konusunda destek olan Esenyurt Belediyesi; lisansüstü eğitim, mesleki-teknik bilgilendirme ve uzaktan eğitim gibi alanlarda üniversite işbirliğiyle çeşitli çalışmalar gerçekleştirecek. Protokol kapsamında, özellikle Ardahan’da tarım ve hayvancılıkla ilgili ortak akademik projeler yürütülecek. İmzalanan protokolün olumlu sonuçlar doğuracağını söyleyen Başkan Bozkurt, “Faydalı işler yapacağımıza inanıyorum. Protokolün ilçemize ve Ardahan Üniversitesi’ne değer katması için çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi. Yapılan işbirliğinin gençlere önemli fırsatlar sunacağını belirten Rektör Mehmet Biber, akademik projeleridestekleyeceklerini söyleyerek, Başkan Bozkurt’a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA