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Esenyurt Belediyesi Aracılığıyla 503 Vatandaş İş Sahibi Oldu

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) ilçede iş arayan vatandaşlara umut olmaya devam ediyor. ESBİM, ilçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, özel bir şirketin 503 kişilik işe alım mülakatlarını tamamladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ağustos 2020 Cuma 12:05
Esenyurt Belediyesi Aracılığıyla 503 Vatandaş İş Sahibi Oldu
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Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren bir firmanın talebi üzerine işe alım sürecini başlatan ESBİM, 503 kişinin mülakatını tamamlayarak işe yerleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ve sağlık çalışanları da alanda hazır bulundu. Firma yetkililerin vatandaşlarla yaptığı sözlü mülakatlar dışında uygulama aşamasını geçen adaylardan uygun bulunan 503 kişi işe yerleştirildi.

 

“TÜRKİYE’DE İŞSİZLİK ORANININ EN DÜŞÜK OLDUĞU YER ESENYURT OLACAK”​

 

Diyarbakır’dan çalışmaya gelen 24 yaşındaki İbrahim Emre Kantacı, ESBİM sayesinde Esenyurt’un Türkiye’nin işsizlik oranı en düşük ilçesi olacağını söyleyerek, “Kendi şehrimde geçimimi sağlayamadım, burası da bana yeni bir ümit olur diye geldim. ESBİM’i bir tanıdığım aracılığıyla buldum, onlarda 3 gün içerisinde bana iş buldular. Esenyurt Belediyesi’nin yaptığı bu işi tüm belediyelere tavsiye ediyorum. Kimse mağdur olmuyor, işsizlik oranı azalıyor, aracılarda yok belediye bizi işverenle buluşturuyor, keşke ülke genelinde bu çalışmayı yapabilseler. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sistem kurmuşlar bunu da büyütüyorlar. Öyle görünüyor ki Türkiye’de işsizlik oranının en düşük olduğu yer Esenyurt olacak” dedi.

“BAŞKAN BOZKURT’A TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Pandemi sürecinde kendilerine iş imkânı sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür eden Ali kurşun ise, “Bizimle her konuda ilgilendiler. ESBİM ailesine de teşekkür ediyorum” diye konuştu.

 

MÜLAKATLAR PANDEMİ KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPILDI

 

Esenyurt’ta faaliyet gösteren bir firmaya alınacak 503 kişi için yapılan mülakatlar, Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezinde yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, iki ayrı grup halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek alındı. Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.

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