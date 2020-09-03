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Esenyurt Belediyesi Aracılığıyla 200 Kadın İş Sahibi Oldu

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) aracılığıyla gerçekleştirilen iş görüşmesi sonrası 200 Esenyurtlu kadın iş sahibi oldu. Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor. İlçede faaliyet gösteren bir firmanın kadın işçi talebi üzerine ESBİM, işe alım sürecini başlattı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Eylül 2020 Perşembe 13:17
Esenyurt Belediyesi Aracılığıyla 200 Kadın İş Sahibi Oldu
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UYGULAMA YAPILDI

Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı, Esenyurt Belediyesi Hasta Nakil Ambulansı ve sağlık çalışanları da alanda hazır bulundu. Firma yetkililerin vatandaşlarla yaptığı sözlü mülakatlar dışında uygulama aşamasını geçen adaylardan uygun bulunan 200 kadın işe yerleştirildi.

 

MÜLAKATLAR PANDEMİ KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPILDI

Mülakatlar, Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezinde yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında, iki ayrı grup halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek alındı. Kişiye özel dezenfektan, kalem gibi ürünlerin dağıtıldığı mülakatlarda oturma düzeni sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.

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