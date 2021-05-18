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Esenyurt Belediyesi, ana arterlerde refüj boyalarını yeniliyor

Boyama çalışması ile hem trafik güvenliği artıyor hem de cadde ve sokakların görünümüne canlılık geliyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2021 Salı 09:58
Esenyurt Belediyesi, ana arterlerde refüj boyalarını yeniliyor
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Esenyurt Belediyesi, trafik güvenliğini arttırmak için ana arterlerde refüj boyama çalışmalarını sürdürüyor.

Esenyurt Belediyesi, kazaların önlenerek yaya ve araç sürücülerinin güvenle yolculuk edebilmesi için orta refüjlerde bordür boyama çalışmalarına başladı. Ekipler, hava şartlarının uygun olmasıyla birlikte ‘Tam Kapanma’ sürecinde çalışmalarını hızla​ndırdı. Kış aylarında yağmur ve çamurdan, yazın ise sıcaklardan etkilenip silikleşen bordür taşları, boyanarak dikkat çekici hale geliyor. Sarı ve beyaz renkte boyanan orta refüj ve kaldırım bordürleri araç sürücüleri için uyarıcı olurken, cadde ve sokakların görünümüne canlılık da getiriyor.

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Esenyurt’ta birçok noktada ekiplerin eş zamanlı olarak çalışma yürüttüğünü söyleyen Fen İşleri Müdürlüğü yetkilisi Ünal Uçar, “Pandemi nedeni ile yaya ve araç trafiğinin az olmasından faydalanarak çalışmalarımızı hızlandırdık. 19 Mayıs Bulvarı ve Nazım Hikmet Bulvarı gibi birçok noktada trafik güvenliği açısından boyama çalışması yapıyoruz. Vatandaşların güvenliği için yenileme çalışmalarımız sürdürüyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 18.05.2021 12:20
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