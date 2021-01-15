Esenyurt Belediyesi 66 Araç ve 2 Bin Toz Stokuyla Kışa Hazır

Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, ilçede dün gece itibariyle başlayan, hafta sonu devam etmesi beklenen kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için 43 mahallede, 66 araç ve 200 personel ile hazırlıklarını tamamladı. Kar yağışının artması veya aniden bastırmasıyla, yolların kapanmaması için 2 bin ton tuz stokuyla hazır bulunan ekipler, 24 saat esasına göre görev başında olacak.

VATANDAŞLAR ZOR DURUMDA KALMAYACAK

Ekipler, ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilçedeki 7 bulvar, 130 cadde ve 2 bin 796 sokakta hizmet verecek. Herhangi bir olumsuz hava koşulunda, ilk olarak ana arterlerin açık kalması sağlanacak. Sonrasında ise öncelik sırasına göre sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmaması sağlanacak.

“66 ARAÇ VE 200 PERSONELİMİZLE KARA HAZIRIZ”

Vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için oluşturulan ekiple sahada olacaklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürü Mustafa Yolcu, “AFAD’dan aldığımız bilgilere göre İstanbul genelinde 3 gün süreli kar, karla karışık yağmur ve buzlanma görülmektedir. 66 araç ve 200 personelimizle kara hazırız. Şubat ayı sonuna kadar tüm ekiplerimizle hazır olarak bekleyeceğiz. AFAD’dan aldığımız bilgiler doğrultusunda, belirlenen noktalarda konuşlanıp vatandaşlarımızın zor durumda kalmasını engelleyeceğiz.” dedi.