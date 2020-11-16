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Esenyurt Belediyesi, 500 Kişinin İstihdam Edilmesini Sağladı

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi koşullarında faaliyetlerine devam ederek işsizliğe çare olmaya devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 10:52
Esenyurt Belediyesi, 500 Kişinin İstihdam Edilmesini Sağladı
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Sektöründe öncü firmalardan biri olan KOROZO firmasına 500 kişilik istihdam sağlamak için firma yetkilileri ile iş arayanlar Nene Hatun Kültür Merkezi’nde buluştu. Pandemi koşulları nedeniyle kişiye özel kalem, su ve dezenfektan dağıtıldı. Firmanın tanıtımı yapıldıktan sonra mülakatlara geçildi. Mülakatlar sonrası şartları uyan 500 kişi istihdam edildi.

“SOSYAL BELEDİYECİLİĞİ YAPTIKLARI İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

500 kişilik işçi alım öncesi konuşan KOROZO İnsan Kaynakları Direktörü Aziz Şahin, “Buraya gelmeden önce aklımızda soru işaretleri vardı ama buraya geldikten sonra her şey netleşti. Bu uygulamadan çok memnun kaldık. Bu tür bir sosyal belediyeciliğe öncülük eden Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkürlerimizi iletiyoruz” dedi.

ESBİM Müdürü Murat Boduroğlu ise “İş ve işçi arayan herkesi ESBİM’e bekliyoruz. Umudun şehri Esenyurt’ta sayın Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un öncülüğünde işsizliğe çözüm olacağız” dedi.

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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