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Esenyurt Belediyesi 282 Kişiye İstihdam Sağladı

Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) pandemi sürecine rağmen istihdam sağlamaya devam ediyor.

Sevcan ÇOBAN
Sevcan ÇOBAN
02 Kasım 2020 Pazartesi 11:35
Esenyurt Belediyesi 282 Kişiye İstihdam Sağladı
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LC Waikiki firmasının talebi üzerine işe alım sürecini başlatan ESBİM, mülakat sonrası 282 kişiyi daha işe yerleştirdi.

İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlaması için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayanların ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecine rağmen istihdam sağlayan birim, vatandaşlar ve firmalara mülakat ve işe alım süreçlerinde de yardımcı oluyor.

282 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Cuma günü sabah saatlerinde başlayan mülakatlar akşama kadar devam etti. Mülakatlar sonucu şartları sağlayan 282 kişinin işe alım süreci başlatıldı. LC Waikiki ve ESBİM işbirliğiyle başlatılan mülakatlara 350 kişi başvurmuştu. 

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