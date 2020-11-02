Esenyurt Belediyesi 282 Kişiye İstihdam Sağladı

İşsizliğe çözüm bulabilmek, iş arayışı içinde olan vatandaşların istihdamını sağlaması için çalışmalarını sürdüren ESBİM, iş arayanların ve işverenleri buluşturmaya devam ediyor. Pandemi sürecine rağmen istihdam sağlayan birim, vatandaşlar ve firmalara mülakat ve işe alım süreçlerinde de yardımcı oluyor.

282 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI

Cuma günü sabah saatlerinde başlayan mülakatlar akşama kadar devam etti. Mülakatlar sonucu şartları sağlayan 282 kişinin işe alım süreci başlatıldı. LC Waikiki ve ESBİM işbirliğiyle başlatılan mülakatlara 350 kişi başvurmuştu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)