banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.304,83
ALTIN
1.676,30
DOLAR
27,21
STERLİN
33,24
EURO
28,84
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu Oldu (VİDEOLU)
Son Dakika
Cemil Coşkun Budak Gündem’in Konuğu...
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar Gününü Unutmadı
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar...
Adar Tarhan Satranç’ta Harikalar Estiriyor
Son Dakika
Adar Tarhan Satranç’ta Harikalar Estiriyor
Yöresel Günler Zeytinburnu’na Renk Katıyor
Son Dakika
Yöresel Günler Zeytinburnu’na Renk Katıyor

Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar Gününü Unutmadı

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçedeki eczacıları ziyaret eden Esenyurt Belediyesi ekipleri, sağlık emekçilerinin gününü kutladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Eylül 2023 Pazartesi 17:20
Esenyurt Belediyesi 25 Eylül Eczacılar Gününü Unutmadı
banner171

25 Eylül Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla ilçe genelindeki eczacıları ziyaret eden Esenyurt Belediye yetkilileri, sağlık. emekçilerinin gününü kutlayarak hem talep ve önerilerini dinledi hem de çeşitli hediyeler verdi. Yapılan ziyaretten dolayı duygu dolu anlar yaşayan eczacılar ise Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“Hatırlanmak 40 vitamine eş değer”

30 yılı aşkın süredir ilçede eczacılık yapan Firdevs Şahin, “Güler yüzlü olmaları her şeyden önce çok önemliydi. Belediye ekipleri pozitif bir enerji saçarak geldiler, bizi çok mutlu ettiler. Belediye yetkililerinin Dünya Eczacılar Günü dolayısıyla bizleri hatırlaması bence 40 tane vitamine eş değer.

Sıcakkanlı bir şekilde buraya geldiler, çok güzel de hediyeler takdim ettiler. Bizi unutmayan, talep ve önerilerimizi dinleyen Esenyurt Belediyesi yetkililerine teşekkür ederim” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Esenyurt'u Ticaret Kentine Dönüştürmek İçin Plan Yapmalıyız
“Esenyurt'u Ticaret Kentine Dönüştürmek İçin Plan Yapmalıyız
Esenyurt Halkı İçin Ter Akıttı Başkan Bozkurt Yardımcısı Yaptı
Esenyurt Halkı İçin Ter Akıttı Başkan Bozkurt Yardımcısı Yaptı
Okul Bahçeleri Renklendiriliyor​
Okul Bahçeleri Renklendiriliyor​
Esenyurt'lu Minikler Sünnet Şöleninde Gönüllerince Eğlendi
Esenyurt'lu Minikler Sünnet Şöleninde Gönüllerince Eğlendi
İstanbul'un 1 Milyon Nüfuslu İlçesi Esenyurt' lulara Hizmete AKP Ve MHP’ Den Hayır !
İstanbul'un 1 Milyon Nüfuslu İlçesi Esenyurt' lulara Hizmete AKP Ve MHP’ Den Hayır !

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169