Esenyurt Belediyesi 13 Yaşındaki Muhammed'e Umut Oldu

Esenyurt Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğünün, ilçedeki özel çocuklar için faaliyete geçirdiği Özel Eğitim Merkezi, umut olmaya devam ediyor. Her çocuğun gelişim seviyesine uygun olarak bireysel derslerin verildiği merkezde, Dil ve Konuşma eğitimi alan 13 yaşındaki Muhammed Enes Tanrıkulu, 6 ay gibi kısa sürede dil ve sosyal becerilerinde gelişme göstererek, problem yaşadığı sesleri çıkarabilmeyi başardı. Doğuştan zihinsel engeli olan ve konuşma güçlüğü çeken Muhammed Enes, verilen eğitimle kısa sürede yaşadığı konuşma zorluğunu yenerek, hem başlangıçta çıkaramadığı sesleri rahatlıkla çıkarır hale geldi hem de sosyal becerilerini geliştirdi.

“Dil becerilerinde büyük gelişme kattetti”

Muhammet Enes’in 6 ayda büyük gelişme katettiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi’nde görevli Odyolog Cansu Bicem Torcu, “Öğrencilerimizden Muhammed Enes ile 6 aydır Dil ve Konuşma derslerimizi sürdürmekteyiz. Öğrencimiz kurumumuza başvurduğunda çıkaramadığı sesler mevcuttu. Artikülasyon problemini gidermek amacıyla ihtiyaçları doğrultusunda bireysel bir program hazırlayarak, çalışmalarımızı olumlu anlamda ilerlettik. Şu an öğrencimizin başlangıçta problem yaşadığı sesleri rahatlıkla çıkarabildiğini, dil becerisiyle birlikte sosyal becerilerinde de gelişme katettiğini gözlemliyoruz. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımıza umut olmaya devam ediyoruz” dedi.

“Başkanımıza teşekkür ederim”

Özel Eğitim Merkezi’ni hayata geçiren Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür eden Muhammed Enes Tanrıkulu’nun annesi Zekiye Tanrukulu, “Uzun süre önce burada eğitime başladık. Öğretmenlerimiz bizimle ve çocuklarımızla çok iyi ilgileniyor, güler yüzle çalışıyorlar. Sabırla, tamamen iyi olmayı bekliyoruz. Oğlum buraya başlarken konuşma ve davranışlarında farklılık vardı, şimdi davranışları daha iyi konuşması biraz daha düzeldi. Daha çok eğitime ihtiyacımız var. Gerçekten bu çocukların ilgiye ve eğitime ihtiyacı var. Kemal Deniz Bozkurt Başkanımıza bu kurumu açtırdığı ve çocuklarımızla ilgilendiği için çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)