Esenyurt Beledi̇yesi̇, 108 Araç Ve 2 Bi̇n Ton Tuz Stokuyla Karla Mücadeleye Hazır

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte Esenyurt Belediyesi, ilçede kar yağışı ve don olaylarının olumsuzluklarını en aza indirmek için hazırlıklarını tamamladı. Fen İşleri Müdürlüğü, kar yağışının artması veya aniden bastırmasıyla yolların kapanmaması için 43 mahallede; 128 personel, 64 şoför, 25 operatör ve 108 adet iş makinesiyle çalışma yürütecek. 2 bin ton tuz stoku hazırda bulunan ekipler, 24 saat esasına göre görev başında olacak. Kışla Mücadele Ekibi, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve Başkan Yardımcısı Selçuk Günerhan’ın denetimlerinin ardından karla mücadeleye hazır.

BAŞKAN BOZKURT: “ESENYURTLULARIN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN EKİBİMİZİ HAZIRLADIK”

Denetimler sırasında konuşan Bozkurt, “Esenyurtlu hemşerilerimizin her mevsimde rahat etmesi için huzurlu olması için işine ulaşması için ya da normal yaşamını sürdürmesi için bütün çalışanlarımızla beraber sahada olacağız. Geçen kış da çetin şartlar oluştu, biz de fen işlerimiz, temizlik işlerimiz, çevre birimimiz ve zabıta arkadaşlarımızla beraber bir birim oluşturduk. Herkes kendi üzerine düşen görevi yerine getirdi. Bu sene de olası durumlarda çıkacak olaylara ya da doğal afetlere karşı mücadele edecek bir kriz yönetimimiz ve ekibimiz var. Fen işleri de o ekibin bir bölümü, arkadaşlar karla mücadele etmek için çalışıyor. Bu sene de biliyorsunuz meteoroloji duyurdu. İki, üç ay boyunca zaman zaman zorlu şartlar oluşacak. Bu şartlarda Esenyurtluların mağdur olmaması için ekibimizi hazırladık. Kontrollerini ve denetimlerini yapıyoruz. Nerede ne yapacaklarını belirledik ve bundan sonra sahada olacaklar. Şimdi yavaş yavaş kar yağmaya başladı. Demek ki tam doğru zamanda başlamışız” dedi.

“ESENYURTLULAR EN İYİSİNİ HAK EDİYOR”

“Esenyurt'u öyle yapalım ki herkes Esenyurtlu olmak istesin” diyen Başkan Bozkurt, şöyle konuştu: “Çünkü buranın insanları mazlum, gariban, belki de Türkiye'nin en düzgün insanları burada. Çalışarak, üreterek bir şey yapmaya çalışıyorlar. Esenyurtlular en güzelini hak ediyor. Kimsenin hakkını yemeden, zor şartlarda yaşıyorlar. Biz de onlara kendilerini değerli hissettirelim. Onların Esenyurtlu olmakla övünmesini sağlayalım. Kentimizi güzelleştirelim, burada ağız tadıyla yaşayalım. İşimizi lâyıkıyla yapalım. Yaptığımız iş 1 saat geç olsun ama 10 yıl, 20 yıl hizmet versin. Emekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum.”

Belediye ekipleri, olası kar yağışında ulaşımın aksamaması ve vatandaşların zor durumda kalmaması için ilk olarak sağlık ocakları, hastaneler, itfaiye, emniyet gibi kurumlar ve halkın yoğun olduğu yerlerin ulaşımının kapanmaması sağlayacak.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)