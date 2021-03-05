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Esenyurt Belediye Meclisi'nden Bürokrasiyi Azaltan Karar

Esenyurt Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının ikinci birleşiminde, Plan ve Proje Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne ait görev, çalışma, usûl ve esaslarına dair yönetmeliğindeki düzenlemeleri kapsayan maddeler, oy birliğiyle kabul edildi. Bu sayede, belediyedeki bürokrasi yoğunluğu​ azalarak, vatandaşların işlemleri daha hızlı ilerleyecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Mart 2021 Cuma 14:32
Esenyurt Belediye Meclisi'nden Bürokrasiyi Azaltan Karar
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Esenyurt Belediyesi Mart ayı meclis toplantısının ikinci birleşimi, Esenyurt Belediyesi meclis salonunda yapıldı. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlık yaptığı toplantıda, komisyondan gelen Plan ve Proje Müdürlüğü ve Emlak İstimlak Müdürlüğüne ait görev, çalışma, usûl ve esaslarına dair yönetmeliğindeki düzenlemeleri kapsayan teklifler görüşülerek, maddeye ilişkin hukuk ve imar komisyonlarının hazırladığı rapor meclisten geçti. Toplantıda konuşma yapan Başkan Bozkurt, “İki müdürlüğün yönetmenliğinin gelmesinin nedeni, bir müdürlükte olan yetkiyi başka bir müdürlüğe vermek. Normalde bir işlem yapılırken iki müdürlüğün aynı anda işlem yapması gerekiyordu. Bu da kargaşaya neden oluyordu. Bu maddeyi bu nedenle meclise getirdik. Amacımız, hem bürokrasi yoğunluğunu azaltmak hem de vatandaşlarımızın işlemlerini hızlı bir şekilde tamamlamasını sağlamak” dedi.

SANAYİNİN NİTELİKLİ ELEMAN İHTİYACI ESENYURT’TAN KARŞILANACAK

Meclis toplantısında ayrıca, İstanbul 3. Bölge Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAN-DER) ile Esenyurt Sanayici ve İş Adamları Derneği (ESİDER) arasında ortak hizmet projesi protokolü yapılabilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin, Kültür İşleri Müdürlüğünün Başkanlık Teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Protokol kapsamında, ilçedeki sanayinin ihtiyacı olan nitelikli eleman ihtiyacı, Esenyurt Belediyesi’nin açtığı meslek edindirme kurslarından karşılanacak. Kurslarda eğitim alan kursiyerler, Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) aracılığıyla sanayideki uygun kadrolara yerleştirilecek.

Gündemdeki 12 maddenin görüşüldüğü meclis oturumu, 5 Nisan Pazartesi günü toplanmak üzere sona erdi.

Son Güncelleme: 05.03.2021 16:21
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