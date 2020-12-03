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Esenyurt'a AB Fonlu Merkez

Esenyurt Belediyesi ve Uluslararası Save The Children Vakfı iş birliği ile yapılan Toplum Temelli Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlendirilmesi Programı kapsamında, Esenyurt’ta yeni bir merkez hizmete geçiyor. Merkez, psiko-sosyal desteğe ihtiyacı olan çocuklara eğitim verilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Aralık 2020 Perşembe 09:25
Esenyurt'a AB Fonlu Merkez
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Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Save The Children Vakfı iş birliği ile Esenyurt’ta Avrupa Birliği destekli bir merkez açılıyor. ‘Toplum Temelli Çocuk Koruma Sistemlerinin Güçlendirilmesi Programı’ dahilinde açılacak olan merkez için, belediye tarafından Yenikent Mahallesi 75. Yüzyıl Parkı Spor Kompleksi içerisinde yer alan 200 metrekarelik ek hizmet binasını tahsis edildi. Gerekli tadilat çalışmalarının başlatıldığı merkezde, Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, Dış İlişkiler Müdürü Metin Karakoç ve Save The Children vakfı yetkilileri ile birlikte incelemelerde bulundu.

Uluslararası Projeleri desteklediklerini söyleyen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Bal, “Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt, kentimizin ve hemşerilerimizin hizmetlere erişimi için bütün imkanları kullanıyor. Kamu yararına olan tüm yurt içi ve yurt dışı projelere imkan tanıyacağız. Bu proje kapsamında da tadilat çalışmalarına başladığımız merkezimizi en kısa zamanda hizmete açacağız” dedi.

EĞİTİMLER 1 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEK

Bir yıl boyunca devam edecek ve giderlerinin tamamının AB fonu ile destekleneceği projede, yaklaşık 4 bin kişi psiko-sosyal destek alarak, sosyal hizmetlere erişebilecek. Merkezde, ayrıca gençlik çalışmaları, çocuk-aile ilişkilerinin eğitimleri de verilecek.

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