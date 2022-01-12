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Esenyurt, 10 Gün Boyunca Kültürün Ve Sanatın Merkezi Olacak

Esenyurt Belediyesi, ilçe tarihinde ilk defa düzenlenecek Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali ile Türkiye’nin önde gelen sanatçı, şair, oyuncu ve yazarlarını ilçede konuk edecek. Edebiyat ve sanat alanında Türkiye’nin önde gelen isimlerinin katılacağı festival, İstanbullu sanat ve edebiyatseverleri Esenyurt’ta bir araya getirecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ocak 2022 Çarşamba 14:22
Esenyurt, 10 Gün Boyunca Kültürün Ve Sanatın Merkezi Olacak
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Esenyurt’ta ilk kez düzenlenecek olan Edebiyat ve Sanat Festivali, ilçeyi 10 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline getirecek. Esenyurt Belediyesi, 15-24 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin içeriğini yayımladı. Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Halk TV’nin ‘Görkemli Hatıralar’ programı ile başlayacak. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan Asker’in canlı yayın konuğu olacağı programda, 15 Ocak’ta doğum günü olan Büyük Şairimiz Nâzım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anılacak. Programın ardından Başkan Bozkurt, Esenyurtlu vatandaşlarla birlikte eski belediye bahçesinde kurulan kitap fuarının açılışını yapacak. Birçok yayınevinin katılacağı festivalin ilk günü Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Yakut’un imza günü ve söyleşisiyle devam edecek.

Söyleşiler, Tiyatrolar, Müzik Dinletileri ve İmza Günleri

On gün boyunca devam edecek olan festivale, Türkiye’nin önde gelen sanatçı, oyuncu, yazar ve şairleri katılacak. Festivalde Genco Erkal ‘Şahdamarım’ (Ahmed Ârif) tiyatro gösterisiyle, Fırat Tanış ‘Gelin Tanış Olalım’ tiyatro gösterisiyle, Ercan Kesal söyleşi ve imza günüyle, Ferhat Göçer ‘Aldırma Gönül’ (Sabahattin Ali şiirleri) müzikal tiyatrosuyla yer alıp şiir ve müzik dinletisiyle Ahmet Telli ve Nurettin Rençber, Esenyurtlu sanat ve edebiyatseverlerle buluşacak. Festivalde ayrıca Müjdat Gezen ile Türkan Şoray’a ‘Onur Ödülü’ verilecek.

Esenyurt Sanat ve Edebiyat Festivali’nin program içeriği şöyle:

15 OCAK CUMARTESİ

SAAT: 10.00

TV PROGRAMI
(HALK TV CANLI YAYIN)

GÖRKEMLİ HATIRALAR
KONU: NÂZIM HİKMET

KONUKLAR

SERHAN ASKER
NEBİL ÖZGENTÜRK
ŞAHİN SANCAK
HAYDAR ERGÜLEN
ZEYNEP ORAL
ZUHAL OLCAY/MÜZİK DİNLETİSİ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

 SAAT: 14.00

DEVRİM YAKUT
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

16 OCAK PAZAR

SAAT: 14.00
NASUH MAHRUKİ
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 19.30

YARALARIM AŞKTANDIR
NAZAN KESAL / TİYATRO

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

17 OCAK PAZARTESİ

SAAT: 19.30

FIRAT TANIŞ
GELİN TANIŞ OLALIM
TİYATRO

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 16.00

KANDEMİR KONDUK
CİHAN DEMİRCİ
NAZIM ALPMAN
ERKAN CAN

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU

18 OCAK SALI

SAAT: 16.00

ÖZEL ETKİNLİK

AYŞE KULİN
NEBİL ÖZGENTÜRK

ONUR KONUĞU

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 19.30

METİN UCA
BUNU MU DEMEK İSTEDİM?

TİYATRO

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

19 OCAK ÇARŞAMBA

SAAT: 19.30

ALDIRMA GÖNÜL
(SABAHATTİN ALİ ŞİİRLERİ)
FERHAT GÖÇER
MÜZİKAL TİYATRO

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 16.00

ERCAN KESAL

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

20 OCAK PERŞEMBE

SAAT: 19.30

AHMET TELLİ
NURETTİN RENÇBER

ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ

ONUR ÖDÜLÜ

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 15.00

MARİO LEVİ

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

ÜCRETSİZ BİLETLİ

21 OCAK CUMA

SAAT: 19.30

MÜZİKLİ SAHNE ETKİNLİĞİ

YEŞİLÇAM ANILARI

SELMA GÜNERİ
SELDA ALKOR
YUSUF SEZGİN
NİLGÜL

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 15.00

ŞEKER PORTAKALI
ÇOCUK TİYATROSU

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

22 OCAK CUMARTESİ

SAAT: 19.30

MÜZİKLİ SAHNE ETKİNLİĞİ

NEBİL ÖZGENTÜRK
VEDAT YILDIRIM
ŞEYHMUS DİKEN

(AHMED ÂRİF ŞİİRLERİ)

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 16.00

İNCİ ARAL
PELİN BATU

SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ

MECLİS SALONU

23 OCAK PAZAR

SAAT: 16.00

MÜJDAT GEZEN
BABA KIZ
TİYATRO

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 19.00

ONUR ÖDÜLÜ

TÜRKAN ŞORAY
MÜJDAT GEZEN

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

ÜCRETSİZ BİLETLİ

24 OCAK PAZARTESİ

SAAT: 15.00

KÜÇÜK PRENS
(ÇOCUK TİYATROSU)
(EDEBİYAT UYARLAMASI)

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

SAAT: 19.30

ŞAHDAMARIM (AHMED ÂRİF)
GENCO ERKAL

TİYATRO

ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON

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