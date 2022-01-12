Esenyurt, 10 Gün Boyunca Kültürün Ve Sanatın Merkezi Olacak

Esenyurt’ta ilk kez düzenlenecek olan Edebiyat ve Sanat Festivali, ilçeyi 10 gün boyunca kültür ve sanatın merkezi haline getirecek. Esenyurt Belediyesi, 15-24 Ocak günleri arasında gerçekleştirilecek olan Esenyurt Edebiyat ve Sanat Festivali’nin içeriğini yayımladı. Festival, Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde Halk TV’nin ‘Görkemli Hatıralar’ programı ile başlayacak. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Nebil Özgentürk, Şahin Sancak, Haydar Ergülen, Zeynep Oral ve Zuhal Olcay, Serhan Asker’in canlı yayın konuğu olacağı programda, 15 Ocak’ta doğum günü olan Büyük Şairimiz Nâzım Hikmet, şiirler ve şarkılarla anılacak. Programın ardından Başkan Bozkurt, Esenyurtlu vatandaşlarla birlikte eski belediye bahçesinde kurulan kitap fuarının açılışını yapacak. Birçok yayınevinin katılacağı festivalin ilk günü Esenyurt Belediyesi Kültür Merkezi’nde tiyatro ve sinema oyuncusu Devrim Yakut’un imza günü ve söyleşisiyle devam edecek.
Söyleşiler, Tiyatrolar, Müzik Dinletileri ve İmza Günleri
On gün boyunca devam edecek olan festivale, Türkiye’nin önde gelen sanatçı, oyuncu, yazar ve şairleri katılacak. Festivalde Genco Erkal ‘Şahdamarım’ (Ahmed Ârif) tiyatro gösterisiyle, Fırat Tanış ‘Gelin Tanış Olalım’ tiyatro gösterisiyle, Ercan Kesal söyleşi ve imza günüyle, Ferhat Göçer ‘Aldırma Gönül’ (Sabahattin Ali şiirleri) müzikal tiyatrosuyla yer alıp şiir ve müzik dinletisiyle Ahmet Telli ve Nurettin Rençber, Esenyurtlu sanat ve edebiyatseverlerle buluşacak. Festivalde ayrıca Müjdat Gezen ile Türkan Şoray’a ‘Onur Ödülü’ verilecek.
Esenyurt Sanat ve Edebiyat Festivali’nin program içeriği şöyle:
15 OCAK CUMARTESİ
SAAT: 10.00
TV PROGRAMI
(HALK TV CANLI YAYIN)
GÖRKEMLİ HATIRALAR
KONU: NÂZIM HİKMET
KONUKLAR
SERHAN ASKER
NEBİL ÖZGENTÜRK
ŞAHİN SANCAK
HAYDAR ERGÜLEN
ZEYNEP ORAL
ZUHAL OLCAY/MÜZİK DİNLETİSİ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 14.00
DEVRİM YAKUT
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
16 OCAK PAZAR
SAAT: 14.00
NASUH MAHRUKİ
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 19.30
YARALARIM AŞKTANDIR
NAZAN KESAL / TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
17 OCAK PAZARTESİ
SAAT: 19.30
FIRAT TANIŞ
GELİN TANIŞ OLALIM
TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 16.00
KANDEMİR KONDUK
CİHAN DEMİRCİ
NAZIM ALPMAN
ERKAN CAN
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
18 OCAK SALI
SAAT: 16.00
ÖZEL ETKİNLİK
AYŞE KULİN
NEBİL ÖZGENTÜRK
ONUR KONUĞU
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 19.30
METİN UCA
BUNU MU DEMEK İSTEDİM?
TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
19 OCAK ÇARŞAMBA
SAAT: 19.30
ALDIRMA GÖNÜL
(SABAHATTİN ALİ ŞİİRLERİ)
FERHAT GÖÇER
MÜZİKAL TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 16.00
ERCAN KESAL
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
20 OCAK PERŞEMBE
SAAT: 19.30
AHMET TELLİ
NURETTİN RENÇBER
ŞİİR VE MÜZİK DİNLETİSİ
ONUR ÖDÜLÜ
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 15.00
MARİO LEVİ
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
ÜCRETSİZ BİLETLİ
21 OCAK CUMA
SAAT: 19.30
MÜZİKLİ SAHNE ETKİNLİĞİ
YEŞİLÇAM ANILARI
SELMA GÜNERİ
SELDA ALKOR
YUSUF SEZGİN
NİLGÜL
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 15.00
ŞEKER PORTAKALI
ÇOCUK TİYATROSU
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
22 OCAK CUMARTESİ
SAAT: 19.30
MÜZİKLİ SAHNE ETKİNLİĞİ
NEBİL ÖZGENTÜRK
VEDAT YILDIRIM
ŞEYHMUS DİKEN
(AHMED ÂRİF ŞİİRLERİ)
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 16.00
İNCİ ARAL
PELİN BATU
SÖYLEŞİ VE İMZA GÜNÜ
MECLİS SALONU
23 OCAK PAZAR
SAAT: 16.00
MÜJDAT GEZEN
BABA KIZ
TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 19.00
ONUR ÖDÜLÜ
TÜRKAN ŞORAY
MÜJDAT GEZEN
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
ÜCRETSİZ BİLETLİ
24 OCAK PAZARTESİ
SAAT: 15.00
KÜÇÜK PRENS
(ÇOCUK TİYATROSU)
(EDEBİYAT UYARLAMASI)
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON
SAAT: 19.30
ŞAHDAMARIM (AHMED ÂRİF)
GENCO ERKAL
TİYATRO
ESENYURT KÜLTÜR MERKEZİ
BÜYÜK SALON