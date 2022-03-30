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ESBİM’de İstihdam Sayısı 37 Bini Geçti

Bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), rekor kırmaya devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından aktif hale getirilen ESBİM’in, istihdamına aracılık ettiği kişi sayısı 37 bin 725’e ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 12:00
ESBİM’de İstihdam Sayısı 37 Bini Geçti
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Türkiye’nin kanayan yarası işsizliğe çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü firmaları için işe alım mülakatlarına devam ediyor. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un göreve başladıktan sonra aktif hale getirdiği ESBİM 2019 yılında 7 bin 122 kişiyi, 2020 yılında 11 bin 192 kişiyi, 2021 yılında 13 bin 512 kişinin işe yerleştirilmesini sağladı. 2022 yılının ilk çeyreğinde ise 5.899 kişi işe yerleştirildi.

Üç yılda 37 bin 725 kişinin işe yerleştirilmesini sağlayan ESBİM, kadın istihdamında öncü olmaya devam ediyor. Mülakatlar sonucunda 10.872 kadın çeşitli iş kollarında istihdam edildi.

“BUNUN ÜSTESİNDEN EL BİRLİĞİYLE GELECEĞİZ”

“Beraberce el ele verdiğimizde, birbirimize destek olduğumuzda bütün sorunların üstesinden geleceğiz” diyen Başkan Bozkurt, ilçedeki işsizlik sorunuyla mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Başkan Bozkurt: “İşsizlik önemli bir sorun. Bu işsizlik bizim düşmanımız. Bunun üstesinden el birliğiyle geleceğiz. ESBİM ile işsizliği yeneceğiz. İstihdamın artması için elimizden gelen bütün desteği vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

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