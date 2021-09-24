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Esbim380 Vatandaşa Daha Umut Oldu

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla her gün onlarca firma ve vatandaşlarla görüşme yapan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 380 kişiyi daha istihdam etti. Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Eylül 2021 Cuma 11:59
Esbim380 Vatandaşa Daha Umut Oldu
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. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde yapılan mülakatlarda adaylar içerisinden
belirlenen şartları taşıyan 380 kişi istihdam edildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan
mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları da alanda
hazır bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda,
vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı.
“İşsizlik sorununu hep birlikte çözeceğiz”
Binlerce firmanın ESBİM’den personel talebinde bulunduğunu söyleyen ESBİM Sorumlusu
Murat Boduroğlu, “Bugün tekstilin öncü firmalarından birinin lojistik departmanına 380
kişilik bir alım gerçekleşti. İlanlarımızı sosyal medya hesaplarımızdan paylaşarak dataları
topladık. Mülakat gün ve tarihlerimizi vatandaşlarımıza mesaj yoluyla bildirdik. İş arayan
vatandaşlarımız umutsuzluğa kapılmasınlar. ESBİM’de binlerce firmamız personel talebinde
bulunuyor. İşsizlik sorununu hep birlikte çözeceğiz” dedi.

KAYNAK; İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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