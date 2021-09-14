ESBİM, 580 VATANDAŞIN DAHA İSTİHDAM KAPISI OLDU

Türkiye’nin kanayan yarası işsizliğe çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü firmaları için işe alım mülakatlarına devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı. Mülakatlara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 580 kişi işe yerleştirildi.

ESBİM aracılığıyla istihdam edilen vatandaşlar, ESBİM olmasa iş bulamayacaklarını söyleyerek, kendilerine bu imkanı sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti.

“ESBİM olmasa iş bulamazdım”

Uzun süredir işsiz olan Tuğçe Aydemir, ESBİM sayesinde iş bulduğunu söyleyerek, “Tanıdıklar ESBİM’i tavsiye ettiler, geldim. 7 aydır işsizdim, ESBİM sayesinde işe buldum. ESBİM uygulaması için Belediye Başkanımıza teşekkür ederim. ESBİM olmasa iş bulamazdım” dedi. Osman Akbaba ise “Mülakatlara bir arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. ESBİM sayesinde iş buldum. Şu an çok heyecanlıyım. İş arıyordum, benim için daha iyi oldu. Kemal Deniz Bozkurt sayesinde buradayız. Kendisine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

“ESBİM binlerce işsize istihdam sağlıyor”

ESBİM’in ilçedeki binlerce işsize istihdam sağladığını belirten Eyüp Sümer şöyle konuştu: “Askerden yeni geldim. Sosyal medya hesaplarından ESBİM’i gördüm ve takip etmeye başladım. Başvurumu yaptım ve bugün olumlu sonuçlandı. ESBİM gibi bir kurumun olması büyük başarı bence. Bu kurum binlerce işsize istihdam sağlıyor. Belediye Başkanıma ve ESBİM ailesine, böyle bir fırsatı bize verdiği için çok teşekkür ediyorum.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)