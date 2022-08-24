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ESBİM İstihdamda Öncü Olmaya Devam Ediyor

İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla bugüne kadar binlerce kişiye istihdam sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), işverenlerle iş arayanları buluşturarak 30 kişiyi daha işe yerleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Ağustos 2022 Çarşamba 09:24
ESBİM İstihdamda Öncü Olmaya Devam Ediyor
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Esenyurt Belediyesi, ülkenin kanayan yarası olan işsizliğe çare bulmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Esenyurt’ta faaliyet gösteren gıda sektörünün öncü bir firmasıyla iş arayan vatandaşları Nene Hatun Kültür Merkezi’nde buluşturan ESBİM, düzenlediği mülakat sonucunda 30 kişiye daha istihdam sağladı. İş arayanlarla işverenlerin bir araya geldiği mülakatlarda son üç yılda 42 bin dört yüz otuz kişi iş sahibi oldu.

“İSTİHDAMDA REKOR KIRIYORUZ”

İstihdam alanındaki çalışmalarına her geçen gün bir yenisini eklediklerini belirten ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM) olarak bugün gıda sektörünün öncü firmalarından birinin daha mülakatını gerçekleştirdik. Her geçen gün kurumsal firmalarımızla büyük mülakatlar yapmaktayız. Bu konu vatandaşlarımız tarafından da mutlukla karşılanmakta ve talepleri artmakta. ESBİM olarak bugün itibarıyla 42 bin dört yüz otuz kişiyi işe yerleştirdik. Sayımız her geçen gün artıyor. Bununla birlikte bize katılan firma sayımız da artıyor. Bugün itibarıyla 2 bin yedi yüz firmayla çalışmaktayız. İstihdamda bir rekor kırıyoruz. Esenyurt Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt’un dediği gibi‘İş arayan ve çalışmak isteyen herkese iş buluyoruz’. İş arayan ve işçi arayan herkesi ESBİM’e bekliyoruz, ESBİM varsa herkes için var” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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