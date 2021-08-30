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ESBİM İle İşsizlik Sorun Olmaktan Çıkıyor

ESBİM aracılığıyla 400 vatandaş istihdam edildi. İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla kurulan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 400 vatandaşı daha istihdam etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 09:56
ESBİM İle İşsizlik Sorun Olmaktan Çıkıyor
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Türkiye’nin kanayan yarası işsizliğe çözüm bulmak amacıyla iş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda yaşanabilecek herhangi bir sağlık sorununa karşı sağlık çalışanları alanda hazır bulundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında, ayrı gruplar halinde yapılan mülakatlarda, vatandaşlar salona ateşleri ölçülerek ve HES kodlarına bakılarak alındı. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde yapılan mülakatlara katılan adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 400 kişi işe yerleştirildi.

“32 farklı branşta meslek eğitimi veriyoruz”

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak ve sanayinin aradığı nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak için açılan Meslek Edindirme Kursları’nın devam ettiğini söyleyen Yerel Hizmetler Müdürü Orhan Ayyıldız, “Sanayinin ara eleman ihtiyacını belirlemek üzere sanayicileri sürekli ziyaret etmekteyiz. Buradaki meslek dallarına yönelik Meslek Edindirme Merkezi’nde kurslarımızı açıyoruz. Şu an 32 farklı branşta kursumuz devam ediyor. Bu kursları bitiren vatandaşlarımıza istihdam garantisi sağlıyoruz” dedi.

“İş arayan herkese ESBİM ile iş buluyoruz”

ESBİM ile işsizlik sorununa çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, “İlçemizde faaliyet gösteren, tekstilin öncü firmalarından birinin lojistik bölümüne 400 kişilik alım gerçekleşti. Pandemi şartlarında kişiye özel kalem, dezenfektan dağıtımının yanı sıra ateş ölçümü yaparak ve HES kodlarına bakarak salona girişleri sağladık. ESBİM’de her gün 12’ye yakın mülakat gerçekleştiriyoruz. Bu mülakatlarımızı günlük olarak sosyal medya hesaplarımızda paylaşmaktayız. Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un dediği gibi iş arayan herkese ESBİM’de iş buluyoruz. İş arayan ve işverenleri merkezimize bekliyoruz” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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