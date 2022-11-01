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Esbim 97 Kişiye Daha Umut Oldu

İşsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla iş arayanlarla işverenleri bir araya getiren Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), düzenlediği mülakatla 97 kişiyi daha iş sahibi yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Kasım 2022 Salı 17:33
Esbim 97 Kişiye Daha Umut Oldu
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ESBİM, istihdam sayısını her geçen gün artırarak işsizliğe çare olmaya devam ediyor. Sektörün öncü tekstil firmalarıyla iş arayan vatandaşları buluşturan birim, Nene Hatun Kültür Merkezi’nde düzenlediği işe alım mülakatıyla 97 kişiyi daha istihdam etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

2022 yılında 14 bin 550 kişi istihdam edildi

2022 yılında 14 bin kişinin istihdam edildiğini söyleyen Esenyurt Belediyesi Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu, “ESBİM olarak bu mülakatları her geçen gün artırıyoruz. Bu da bize onur ve gurur veriyor, işimizi ne kadar doğru ve layıkıyla yaptığımızı gösteriyor. Her geçen gün artan bir istihdam rakamımız var. Toplamda 45 bin 300 kişiye istihdam sağladık. Biz Türkiye’nin en büyük ilçesi olan Esenyurt’ta işsizlik oranının en aza inmesi hatta ortadan kalkması için çalışmalar yapıyoruz. Esenyurt Belediye Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt bu konuya çok önem veriyor. İş arayan ve işçi arayan herkesi ESBİM’e bekliyoruz” dedi.

İlk işi ESBİM’den

ESBİM sayesinde ilk işine başlayacak olan Barış Nağay, “Bu ay 18 yaşıma girdim. İş aramak istedim, ESBİM’e baktım ki iş alanı geniş. Daha önce tanıdıklarım da ESBİM’le iş bulmuştu. Çok güzel anlattılar. Mülakat benim için olumlu geçti” diye konuştu.

“İki gün içerisinde iş buldum”

Uzun zamandır aradığı işi ESBİM’e gelerek kısa süre içinde bulduğunu belirten Emir Gökcan şöyle konuştu: “Dört aydır iş arıyordum, arkadaşım bana ESBİM’i önerdi. Güzel iş olanakları sağladıklarını ve firma gezerek vakit kaybetmemiş olacağımızı söyledi. ESBİM’i buldum ve bu mülakatı uygun gördüm, geldim. Mülakatım gerçekten çok güzel geçti. Dört aydır sürekli geziyordum, ESBİM sayesinde sadece iki gün içerisinde iş buldum. ESBİM’e çok teşekkür ederim.” Verilen hizmetten memnun olduğunu söyleyen Nazlı Güleç ise “Altı aydır iş arıyordum, bulamıyordum. Bir arkadaşımın aracılığıyla ESBİM’i tanıdım, sosyal medyasını takip ettim. Çok ilgilendiler, işçi arayan firmalarla da birebir görüştük. ESBİM’den, Esenyurt Belediyesi’nden çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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