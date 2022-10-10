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Esbim 78 Kişiyi Daha İstihdam Etti

İlçedeki işsizlik sorununa çözüm bulmak amacıyla binlerce kişinin iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), 78 vatandaşı daha istihdam etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Ekim 2022 Pazartesi 10:46
Esbim 78 Kişiyi Daha İstihdam Etti
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İş arayan ve işverenlerle görüşmeler yapan ESBİM, Esenyurt’ta faaliyet gösteren sektörün öncü tekstil firmalarından birinin talebi üzerine işe alım mülakatı gerçekleştirdi. Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi’nde sabahın erken saatlerinde başlayan mülakatlarda, adaylar içerisinden belirlenen şartları taşıyan 78kişi işe yerleştirildi.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 
 

“İş arayan herkese ESBİM’de iş buluyoruz”

ESBİM ile işsizlik sorununa çözüm bulmayı amaçladıklarını belirten Yerel Hizmetler Müdürü Murat Boduroğlu, “İlçemizde faaliyet gösteren, tekstilin öncü firmalarından birine 78 kişilik alım gerçekleşti. Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un dediği gibi iş arayan herkese ESBİM’de iş buluyoruz. İş arayanları ve işverenleri merkezimize bekliyoruz” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

 

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