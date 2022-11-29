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“Esak” Doğal Afetlere Hazırlanıyor

Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ESAK), Türkiye genelinde doğal afetlere müdahale etmek amacıyla AFAD’ınverdiği eğitimlere katıldı. Alınan bu eğitimler sonucunda ekip,hem ilçede hem de Türkiye genelindeki afetlere müdahale edebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Kasım 2022 Salı 09:27
“Esak” Doğal Afetlere Hazırlanıyor
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İlçede yaşanacak olası doğal afetlere müdahale amacıyla Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt tarafından kurulan Esenyurt Belediyesi Sivil Savunma Ekibi (ESAK), AFAD Eğitim Merkezi’nde eğitimlere başladı. Kentsel ve hafif arama kurtarma konularında teorik ve uygulamalı olarak eğitim alan ekip bu eğitimler sayesinde afetlere anında müdahale edebilecek. Eğitim sonunda AFAD tarafından yapılan sınavda başarılı olanlar,Türkiye genelinde meydana gelen olası doğal afetlerde de görev alabilecek.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

“ESAK, gönüllü personellerden oluşuyor”                              

Ekibin belediye bünyesindeki gönüllü personellerden oluştuğunu söyleyen ESAK Amiri Zekeriya Coşkun,“Ekibimiz 45 kişiden oluşuyor. İlk tur eğitimimizi tamamladık. Ardından AFAD’ın verdiği 3 haftalık bir eğitimden sonra sınava girerek akredite olacağız. Daha sonra hem ilçemizde hem de Türkiye genelindeki afetlere müdahale edebileceğiz. Sayın Başkanımızın talimatıyla hem ilçe genelindeki olumsuzluklarda hem de ilçe dışındaki afetlerde vatandaşlarımıza yardımcı olacağız” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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