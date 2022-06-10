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Erasmuslu Öğrenci̇ler Esenyurt’u Zi̇yaret Etti̇

“Karma Göç Projesi” kapsamında 8 farklı ülkeden Türkiye’ye gelen 40 Erasmus öğrencisi, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret etti. Yapılan ziyaretten dolayı mutlu olduğunu belirten Bozkurt, “Bu tür ziyaretler barış ve kardeşlik için çok önemlidir” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
10 Haziran 2022 Cuma 09:04
Erasmuslu Öğrenci̇ler Esenyurt’u Zi̇yaret Etti̇
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Türkiye’de ve dünyada yaşanan göçmen problemleri ve çözümleri noktasında “Karma Göç Projesi” ile Türkiye’ye gelen Erasmus öğrencileri Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret etti. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Danimarka, Romanya ve Slovakya’dan gelen 40 Erasmus öğrencisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Bozkurt, bu tür ziyaretlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından önemli olduğunu vurguladı. Proje kapsamında Esenyurt’ta mültecilerle çalışan kurum, dernek ve vakıfları ziyaret ederek göçmen problemlerini gözlemlemeyi ve çözümleri hakkında bilgi almayı amaçlayan öğrenciler, Esenyurt Kent Konseyi’ni de ziyaret ettikten sonra Esenyurt eski belediye binasında “Save The Children” ve “Mavi Hilâl” derneklerinin gerçekleştirdiği sunumlara katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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