Erasmuslu Öğrenci̇ler Esenyurt’u Zi̇yaret Etti̇

Türkiye’de ve dünyada yaşanan göçmen problemleri ve çözümleri noktasında “Karma Göç Projesi” ile Türkiye’ye gelen Erasmus öğrencileri Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’u ziyaret etti. Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Litvanya, Polonya, Danimarka, Romanya ve Slovakya’dan gelen 40 Erasmus öğrencisini ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu söyleyen Bozkurt, bu tür ziyaretlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik açısından önemli olduğunu vurguladı. Proje kapsamında Esenyurt’ta mültecilerle çalışan kurum, dernek ve vakıfları ziyaret ederek göçmen problemlerini gözlemlemeyi ve çözümleri hakkında bilgi almayı amaçlayan öğrenciler, Esenyurt Kent Konseyi’ni de ziyaret ettikten sonra Esenyurt eski belediye binasında “Save The Children” ve “Mavi Hilâl” derneklerinin gerçekleştirdiği sunumlara katıldı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)