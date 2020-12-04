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Engelli ve 65 Yaş Üzeri Vatandaşlara Evde Temizlik Hizmeti

Esenyurt Belediyesi’nin ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşlara ücretsiz verdiği ‘Evde Temizlik’ hizmeti tüm hızıyla devam ediyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Aralık 2020 Cuma 10:20
Engelli ve 65 Yaş Üzeri Vatandaşlara Evde Temizlik Hizmeti
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Esenyurt Belediyesi, ilçede yaşayan engelli ve 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar olmak üzere engelli ve bakıma muhtaç kişiler için ücretsiz olarak Evde Temizlik Hizmeti veriyor. Belediyenin başarılı bir şekilde uyguladığı hizmet, Koronavirüs önlemleri kapsamında, temiz ve sağlıklı bir ortamda yaşamak isteyen vatandaşların imdadına yetişiyor. Bu çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, yapılan sosyal incelemeler sonucunda ve belirlenen program dahilinde eldiven, maske ve galoşlarla her türlü tedbiri alarak vatandaşların evlerinde detaylı temizlik yapıyor.

Esenyurt Belediyesi’nin Evde Temizlik hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, merkezin 0212 699 57 99 numaralı telefonunu arayarak, Temizlik İşleri Müdürlüğüne başvuruda bulunup, program dahilinde hizmet alabiliyor.

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