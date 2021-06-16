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‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En Büyük Yardımcısı Oldu
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En...

‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En Büyük Yardımcısı Oldu

Esenyurt’ta yaşayan üniversite öğrencileri Elif Yıldırım ve Azra Ünallı, pandemi nedeniyle yarıda kalan uygulamalı eğitimlerine Esenyurt Belediyesi’nin açtığı kursta devam ederek kendilerini geliştirme imkanı buldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Haziran 2021 Çarşamba 10:51
‘Emeğim' Kursları, Üniversite Öğrencilerinin En Büyük Yardımcısı Oldu
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği Meslek Edindirme Kursları, üniversite öğrencilerinin destekçisi oldu. Pandemi nedeniyle eğitimlerine online olarak devam eden üniversite öğrencileri Elif Yıldırım ve Azra Ünallı, Esenyurt Mesleki Eğitim ve İstihdam Merkezi (EMEĞİM)’nde açılan kurslarda uygulamalı eğitim alarak mesleğin inceliklerini öğrendi. Yaklaşık 2 ay önce Esenyurt Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesindeki EMEĞİM’de açılan Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri kursuna başlayan öğrenciler, okullarında alamadıkları uygulamalı eğitimi burada alarak, eksikliklerini tamamlama imkanı buldu. Kurstan çok memnun kaldıklarını söyleyen öğrenciler, kendilerine bu imkanı sunan Başkan Bozkurt’a da teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

“Bu şansı kaçırmak istemedim”

Esenyurt Belediyesi’nin açmış olduğu Saça Geçici ve Kalıcı Şekil Verme Teknikleri kursuna başlayan Gelişim Üniversitesi Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri 1. sınıf öğrencisi Elif Yıldırım, bu kursun kendisine çok büyük katkı sağladığını belirtti. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a sağladığı imkanlar için teşekkür eden Yıldırım, “Esenyurt’ta yaşıyorum. Kursu, Esenyurt Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından görerek kayıt yaptırdım. Bu şansı kaçırmak istemedim. Okulda uygulamalı derslerimiz vardı ama pandemiden dolayı eğitimlerimizi online olarak alıyoruz. Oradaki hocalarımız da çok iyi, teorik derslerimizi öğrenebiliyoruz, fakat uygulamaya dair bir şey göremediğimiz için zor oluyor. Bu kursun bizim için çok büyük bir katkısı oldu. Hocamız da sağ olsun bize her türlü yardımı sağlıyor. Okulumuz eğer online devam ederse kursa önümüzdeki dönem de devam etmeyi düşünüyorum. Hem üniversite diplomamız hem de MEB’e bağlı sertifikamız olacak. İleride bunun sayesinde daha güzel yerlere geleceğimize inanıyorum” dedi.

“Buradan usta olarak çıkabileceğiz”

Kursiyer Azra Ünallı ise “Ben üniversitede okuyorum ama okumayan, iş imkanı arayan insanlar var, onlar için de çok iyi oldu. Burada öğrenmemiz için ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan usta olarak çıkabileceğiz” diye konuştu.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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