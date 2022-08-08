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Ek Bütçe Talebine Onay Çıkmadı

Esenyurt Belediye Meclisi’nin geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen Ağustos ayı ikinci meclis oturumu, gündem yaratan bir oylamaya sahne oldu. Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gündeme getirdiği “Ek Bütçe” talebi, mecliste çoğunluğu elinde bulunduran AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Ağustos 2022 Pazartesi 14:36
Ek Bütçe Talebine Onay Çıkmadı
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AK Parti’li ve MHP’li meclis üyeleri, Başkan Bozkurt’un oylama öncesinde yaptığı, “Bütçe talebinin kabul edilmemesi, meclisin feshine neden olur” uyarısına rağmen ilgili maddeye “Hayır” oyu verdi.

Esenyurt Belediye Meclisi’nin Ağustos ayı ikinci meclis oturumu, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un başkanlığında gerçekleştirildi. Uzun süren ve gündem maddeleri üzerinde yoğun tartışmaların yaşandığı mecliste, Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un gündeme taşıdığı “Ek Bütçe” talebi ve Moskova Belediyesi ile Esenyurt Belediyesi arasında yapılması düşünülen iş birliği ve kardeş belediye protokolünü içeren maddeler, AK Parti ve MHP grupları tarafından reddedildi.

Mecliste çoğunluğu ellerinde bulunduran AK Parti ve MHP gruplarının, daha önce de Esenyurt halkının yararına olan birçok konuya mecliste engel olduğunu hatırlatan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt halkının nitelikli hizmet alabilmesinin önüne set konulduğunu söyledi.

“BİR LİRAMIZ ELLİ KURUŞA DÜŞTÜ”

'Ek Bütçe' oylamasından önce bir sunum gerçekleştiren ve bütçe talebinin gerekçelerini anlatan Belediye Başkanı Bozkurt, yüzde 80’lere varan enflasyon rakamlarına dikkat çekerek, “Belli ki Esenyurtlulara hizmet veremeyeceğiz. Neden? Yüzde seksen enflasyon var. Yani bizim bir liramız elli kuruşa düştü. Artık bir liralık iş yapma şansımız yok. Dolayısıyla mal ve hizmetlerin tamamını almam, yapmam mümkün değil” şeklinde konuştu.

“TELAFİSİ İMKÂNSIZ SONUÇLAR DOĞURUR”

Bütçenin onaylanmaması halinde meclisin fesh olacağı uyarısında da bulunan Başkan Bozkurt, “Kanun koyucu demiş ki 'Eğer meclis üyeleri ya da meclis görevini ihmal ederse belediye meclisinin düşmesi gerekiyor.' Benim bunu size söylemem gerekiyor. Sizlerden bir kez olsun sağduyulu davranmanızı rica ediyorum. Zira Esenyurt’a yapılacak en büyük kötülüğün bu bütçeye hayır demek olduğunu hatırlatmak zorundayım. Aksi takdirde telafisi imkansız sonuçlar doğuracak ve bu hiç kimse açısından olumlu olmayacak” dedi.

“BAŞAKŞEHİR BELEDİYESİ YÜZDE 248 EK BÜTÇE İSTEMİŞ!”

Diğer belediyelerin talep ettiği ek bütçe oranlarından örnekler veren Başkan Bozkurt, merkezî hükümetin yüzde 63 oranında ek bütçe istediğini de hatırlattı: “Arnavutköy Belediyesi yüzde 102 ek ödenek istemiş. Avcılar Belediyesi yüzde 72 istemiş. Başakşehir Belediyesi yüzde 248. Büyükçekmece yüzde 67, Çekmeköy ve Esenler 83 istemiş. Biz ise yüzde 55 istiyoruz. Yüzde 63 bütçe artırımı yapmış bir merkezî hükümet var.”

“AMACINIZ BİZİ ENGELLEMEK”

Başkan Bozkurt, konuşmasının sonraki bölümünde, ek bütçe talebine hayır oyu vereceklerini belirten AK Partili ve MHP’li meclis üyelerine tepki gösterdi. “Eğer bütçe onaylanmazsa kesin olan şey şu: Esenyurt Belediyesi hizmetlerini yapamaz duruma gelecek” diyen Başkan Bozkurt, “Personel maaşlarının yüzde 92’sini harcamışız. Benim personel maaşını ayarlayabilmem için bütçemin belli olması lazım. İstiyorsunuz ki yatırım yapmayalım. Yaptığınız işlemin adı, Esenyurt Belediyesi’nin hizmet üretmesini engellemektir” ifadelerini kullandı.

Görüntü Linki:

https://we.tl/t-q7PWRE6e0D

Fotoğraf Linki:

https://we.tl/t-Szc8sc7NBX

ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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