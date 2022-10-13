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Ege Ve Akdeniz’in Sıcaklığı Esenyurt'u ’ı Sardı

Esenyurt Belediyesi’nin İl Dernekler Platformu ile birlikte çok sayıda kültürü buluşturduğu Kardeş Kültürler Festivali’nin 5’inci gününde düzenlenen Ege ve Akdeniz Gecesi’nde usta sanatçı Tolga Çandar, Türk Halk Müziği’nin en sevilen parçalarını seslendirdi. Sahnede Esenyurt’taki coşku, birlik ve beraberliğe değinen Çandar, “Bizler size Akdeniz’in ve Ege’nin sıcaklığını getirelim dedik ama sizin yüreğinizin sıcaklığı yetiyormuş” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Ekim 2022 Perşembe 18:19
Ege Ve Akdeniz’in Sıcaklığı Esenyurt'u ’ı Sardı
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TOLGA ÇANDAR: “SİZİN YÜREĞİNİZİN SICAKLIĞI YETİYOR”

Türkiye'nin dört bir yanından gelen insanların kültürünü sergilediği ve kaynaştığı Esenyurt Kardeş Kültürler Festivali tüm coşkusuyla devam ediyor. Esenyurt’un farklı renklere, kültürlere, yerel lezzetlere ve unutulmaya yüz tutmuş zanaatlara ev sahipliği yaptığı festivalde, vatandaşlar birbirinden renkli stantların yanı sıra her yörenin sanatçılarıyla da buluşuyor. Festivalin 5’inci gününde Ege ve Akdeniz günleri kapsamında Esenyurt Belediyesi’nin Halk Oyunları Topluluğu, bölgelere ait oyunları sergiledi. Halk oyunları gösterisinin ardından usta sanatçı Tolga Çandar, Türk Halk Müziği’nin en sevilen şarkılarını seslendirerek Efe ve Yörük rüzgârı estirdi. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı’ndaki etkinliğe katılan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un sergilenen yöresel danslara eşlik etmesi samimi anlara sahne oldu. Bozkurt, Esenyurt’taki birlik ve beraberliğe kattığı değer için Tolga Çandar’a teşekkürlerini ileterek çiçek takdim etti.

“EGE VE AKDENİZ’İN GÜZELLİKLERİNİ TAŞIDINIZ

Esenyurt’taki birlik ve beraberliğe Tolga Çandar’ın da ortak olmasından dolayı mutluluk duyduğunu belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurt’a değer kattınız. Biz burada on gün siyaset yapmayı yasakladık. Sadece türkü söyleyeceğiz, eğleneceğiz, birbirimizi anlamaya ve dinlemeye çalışacağız. Birbirimizin güzelliklerini almaya çalışacağız. Dolayısıyla siz de bize Ege’nin ve Akdeniz’in güzelliklerini taşıdınız. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki varsınız” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜR VE SANAT, İNSANLARI BİR ARADA TUTUYOR”

Esenyurt’ta seslendirdiği şarkı ve türkülerle keyifli bir gece yaşatan Tolga Çandar, “Kültür ve sanat, insanları bir arada tutan en önemli araçlardan bir tanesi. Burayla ilgili bana bilgi de verdiler, 101 farklı kültürden insan varmış. Birçok insan bunu rahatsız edici bulabilir ama ben öyle bulmuyorum. Yıllar önce İsveç Rinkeby bölgesindeki festivalde konser vermiştim. O bölge de Esenyurt’un taşıdığı özelliği taşıyordu. 103 ayrı ülkeden insanlar vardı ve 103 ayrı kültür orada rengârenk bir festival yaptılar. Ben de Ege türküleriyle ve aynı zamanda deyişlerle o festivalde konser yapan tek Türk sanatçıydım” diye konuştu.

 

“TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR ZENGİNLİK”

Esenyurt’taki renkli yapının bir zenginlik olduğunu vurgulayan Çandar şöyle konuştu: “İnsanların kendi kültürleriyle böyle bir festivale katkıda bulunması Türkiye için büyük bir zenginliktir. Tek tiplik her zaman bir ülke için büyük bir tehlikedir. Tek tip insandan, tek tip anlayıştan, tek tip kültürlerden çokluk üretemezsiniz. Demokrasinin var olabilmesi de bu tür zenginliklere bağlıdır. Bu nedenle burada yapılan işi çok önemsedim. Bunun bir zenginlik olduğunu kabul etmekte fayda var. Çok kültürlü toplumların tek tip kültürlerin egemenliği altında yaşayan toplumlara göre çok daha medeni çok daha ileri uygarlık düzeyinde olduklarını gördüm. Eminim önümüzdeki süreçte Esenyurt bu çok kültürlü toplumun iyi taraflarını organize edebilir. Buradaki azınlıkları, burada yaşayan başka kültürlerin insanları bir tehlike odağı olarak değil de bir güzellik kaynağı olarak görürlerse bence çok daha keyifli çok daha güzel işler çıkacaktır” şeklinde konuştu. Çandar sahne sırasında ise Esenyurt’taki coşku, birlik ve beraberliği sahnede şöyle değerlendirdi: “Bizler size Akdeniz’in ve Ege’nin sıcaklığını getirelim dedik ama sizin yüreğinizin sıcaklığı yetiyormuş.”

“ESENYURT EVRENSEL BİR İLÇE”

Bir vatandaş olarak Esenyurt’ta böyle etkinlikleri görmekten mutlu olduğunu söyleyen Ali Rıza Alagöz, “Bu festival çok güzel oldu. Bu sıkıntılı dönemlerde, insanların ekonomik bir bunalım içerisinde olduğu dönemde az çok stres atıyorlar. Bu, kültürlerin kaynaşmasıdır. Müzik evrenseldir. Esenyurt da İstanbul’un evrensel bir ilçesi oldu. Yöre dernekleri burada stantlar açmışlar, ürünlerini tanıtıyorlar. Kısacası Türkiye Esenyurt’ta. Esenyurt Türkiye, Türkiye Esenyurt demek oldu” diyerek Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkürlerini iletti.

Kardeş Kültürler Festivali’nin bugünkü programı şöyle:

İç Anadolu Gecesi

15.00 - Bölgeye Özgü Yöresel Sanatçı Konserleri

20.00 - Halk Oyunları Gösterisi

20.30 - Mustafa Özarslan Konseri

Yer: Esenyurt Cumhuriyet Meydanı

Kaynak:İstabul Times Haber Ajansı (İTHA) 

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