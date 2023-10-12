banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
8.436,31
ALTIN
1.679,17
DOLAR
27,76
STERLİN
34,22
EURO
29,53
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu
İmamoğlu, Çelik'e Tebrik Ziyaretinde Bulundu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde Konuştu
Uluslararası Olimpiyat Komitesi Gala Gecesi'nde...
Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil Alanları Kurtarmak İçin Dava Açan İBB 'yi Haklı Buldu
Son Dakika
Mahkeme Bir Kez Daha Yeşil...
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız Belediye Başkan Adayı Olduğunu Açıkladı (VİDEOLU)
Son Dakika
Cemal Tarancı : Zeytinburnu Bağımsız...

"Dünya Piyasasında Sergilenecek Ürünler Üretiyorlar"

Kursiyer kadınların ürettiği el emeği ürünleri yıl sonu sergisinde beğeniyle inceleyen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Esenyurtlu kadınlar kendini aşmış. Türkiye ve dünya piyasasında sergilenecek ürünler yapmışlar. Hedefimiz de buydu,” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ekim 2023 Perşembe 10:36
"Dünya Piyasasında Sergilenecek Ürünler Üretiyorlar"
banner171

Esenyurt Belediyesi, ilçedeki kadınların ekonomik özgürlüklerini kazanmasını ve sanat alanında gelişmelerini desteklemek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Belediye bünyesindeki Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan kursiyer kadınların el emeği ürünleri yıl sonu sergisiyle taçlandı. El sanatları, çanta tasarımı, takı gibi alanlarda birbirinden güzel işler ortaya koyan kadınların yetenek dolu sergisi yoğun ilgiyle karşılandı.

“Hedefimize ulaştık”

Kadınların tasarladığı ürünleri tek tek inceleyen Başkan Bozkurt, “Hedefimiz, kadınların ayaklarının üzerinde durmalarını sağlamaktı. Maalesef birçoğu yaşama zor şartlarda, gerilerden başlıyor. Bu koşulları yenmeleri içinde desteğe ihtiyaçları var. Burada gördüğüm kadarıyla çok nitelikli ürünler var. Türkiye ve dünya piyasasında sergilenecek ürünler yapmışlar. Üreten, çalışan, hakça paylaşan ve birbirini olduğu gibi kabul eden bir toplumu oluşturma isteğimiz var. Burada da onun tohumlarını attık. Belki de en dezavantajlı gruplar burada ama önleri açık. Ben inanıyorum ki çok iyi işler yapacaklar” diye konuştu.

“Kendimizi önemli hissediyoruz

Kursların her alanda fayda sağladığına değinen Esma Çağlayan şöyle konuştu: “Bu tür kursların bize çok faydası oluyor. Psikolojik olarak, arkadaş ortamı olarak her bakımdan çok iyi oluyor. Şu an sergide yapmış olduğum çocuk battaniyeleri sergileniyor. Ama her alanda da kendimi geliştirme fırsatı yakaladım. Belediyenin bu tür çalışmalarının olması çok iyi. Bunlar sayesinde kendimizi önemli hissediyoruz”

“Çok şey öğrendim”

Bu çalışmaların yaşa bakmadığını söyleyen Ferhan Avşar, “Önce düz dikişten eğitim aldım daha sonra da moda tasarıma geçtim. Burada kursiyerlerin en yaşlısı benim ve bu iş yaşa bakmıyor. Çok şey öğrendim. Kendime çok güzel kıyafetler diktim. Burada eğitim alan kadınlar artık her ihtiyacını kendisi yapabiliyor. Belediyemize bu katkılarından dolayı teşekkür ederim,” ifadelerini kullandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2. Kardeş Kültürler Festivali Başlıyor
2. Kardeş Kültürler Festivali Başlıyor
Kadınlar Meme Kanseri Konusunda Bilinçlendirildi
Kadınlar Meme Kanseri Konusunda Bilinçlendirildi
Esenyurt'taki Kemirgen Sorununa Hızlı Müdahale
Esenyurt'taki Kemirgen Sorununa Hızlı Müdahale
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyuyrt Belediyesinden Yaşlı Ve Hasta Vatandaşlara Önemli Destek
Esenyurt Belediyesi vatandaşlara kandil simidi ikram etti
Esenyurt Belediyesi vatandaşlara kandil simidi ikram etti

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169