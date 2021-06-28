Doğan Araslı Bulvara'nın Çehresi Değişiyor

Esenyurt Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, Doğan Araslı Bulvarı’nda çalışma başlattı. Orta refüj ve göbeklerde yapılan çalışmalarda topraklar yenileniyor. Su tasarrufu sağlamak için fıskiye sulama sisteminin yerine damla sulama sistemi ​konuluyor. Su tesisatı yenileme işleminin ardından ekipler, daha yeşil ve gür olan Kartopu Çalısı dikiyor. Menekşe ve Begonya çiçekleri ile de güzelleştirilen Doğan Araslı Bulvarı’ndaki çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

SU İSRAFININ ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Esenyurt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Görevlisi Suna Kahveci, çalışma yapılırken orta refüjde alınan toprak, çalı ve su tesisatının dönüştürülerek yeniden kullanıldığını ifade etti. Kahveci, çalışmalar sonucunda yapılan tasarrufları şöyle anlattı: “Toprakları eleyip daha sonra kullanılmak üzere fidanlığımıza gönderiyoruz. Önceki çalıları söküp fidanlıkta korumaya alıp daha sonra kullanılmak üzere bekletiyoruz. Bu çalışmayı yapmaktaki amacımız, damla sulama sistemini yerleştirmek. Spring sulama sistemi kullanılırken su çok fazla dışarıya taşıyordu, israf söz konusu idi ve kaygan zeminlere sebep oluyordu. Bu çalışmaları yaparken hiçbir şeyin israf olmamasına, çöpe gitmemesine dikkat ediyoruz. Hem ekonomik hem de israftan uzak, hiçbir şeyi çöpe atmadan bu çalışmayı yapmış olduk.”

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ESENYURT BELEDİYESİ BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)