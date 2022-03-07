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‘Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar’ Çalıştayı Yarın Başlıyor

Esenyurt’ta ilk kez ulusal düzeyde kadın çalıştayı düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Türkiye’de yaşayan kadınların yaşadığı sorunları masaya yatıracak. 5 Mart Cumartesi günü düzenlenecek olan ‘Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar’ başlıklı çalıştayda, ‘daha eşit ve kapsayıcı kentlerin mümkün olduğu’ vurgulanacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Mart 2022 Pazartesi 09:22
‘Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar’ Çalıştayı Yarın Başlıyor
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Esenyurt Belediyesi, Esenyurt Kent Konseyi ile Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı iş birliğinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için ulusal düzeyde çalıştay düzenliyor. ‘Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar’ mottosu ile organize edilen çalıştayda, kadınların yaşadığı sosyolojik ve ekonomik sorunlar tartışılacak. Çalıştay, 5 Mart Cumartesi günü 09.30-19.00 saatleri arasında Esenyurt Belediyesi Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve siyaset bilimci Prof. Dr. Fatmagül Berktay’ın başkanlık edeceği çalıştaya; kadın sivil toplum uzmanları, kadın akademisyenler, kadın araştırmacılar, kadın muhtarlar, kadın belediye meclis üyeleri ve kadın aktivistler katılacak.

HAZIRLANAN RAPOR 8 MART’TA DUYURULACAK

“Kentsel Yoksulluğa Karşı Dirençli Kentler İnşa Etmek”, “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Dirençli Kentler İnşa Etmek”, “Göç Yönetiminde Dirençli Kentler ve Dirençli Kadınlar Oluşturma”, “Kadın İstihdamının ve Emeğinin Karşılığı Sorunlar ve Kooperatifçilik”, “Mahalleden Kente Yerel Katılım Bağlamında Kadınlar” gibi birçok başlıkta konunun masaya yatırılacağı çalıştay,  çözüm önerileriyle rapor haline getirilecek. Hazırlanacak olan rapor, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde kamuoyuyla paylaşılacak.

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