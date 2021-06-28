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Derman Çarşısı İhtiyaç Sahibi Ailelerin En Büyük Destekçisi Oldu

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği Derman Çarşısı, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardımlarına devam ediyor. Sosyal belediyecilik anlamında örnek oluşturan uygulamada beyaz eşyadan, gıdaya, sünnet kıyafetlerinden, yeni doğan paketine kadar pek çok yardım ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Haziran 2021 Pazartesi 19:03
Derman Çarşısı İhtiyaç Sahibi Ailelerin En Büyük Destekçisi Oldu
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Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım eli uzatmak amacıyla hayata geçirdiği Derman Çarşısı, açıldığı günden bu yana binlerce ailenin yanında oldu. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hayata geçirilen merkezde beyaz eşya, giyim, ayakkabı, gıda, temizlik ürünleri, gelinlik, yenidoğan paketi, oyuncak, okul ve sünnet kıyafetleri gibi pek çok ürün yer alıyor. Vatandaşlar, Esenyurt Kültür Merkezi içerisinde yer alan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yaparak Derman Çarşısı’ndan yararlanabiliyor. Başvuru sonrasında yapılan sosyal incelemeler sonucunda ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlar, ihtiyaç duydukları ürünleri buradan temin edebiliyor.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner 

“İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanındayız”

İhtiyaç sahibi vatandaşların her zaman yanında olduklarını söyleyen Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Beyaz Masa Sorumlusu Canan Düzcü, “Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt’un hayata geçirdiği Derman Çarşısı ile binlerce vatandaşımıza yardımda bulunduk. Çarşımızda; giyim, ayakkabı, ev eşyası, gelinlik, sünnet kıyafeti gibi birçok ürün yer alıyor. Beyaz masaya başvuru yapan vatandaşlarımız kendilerine verilen yardım fişleriyle çarşımıza gelerek istedikleri ürünü alabilirler. Derman Çarşısı’nın en güzel yanı da vatandaşlarımızın buraya gelerek, mağazada alışveriş yapıyor gibi kendi beğendikleri ürünleri alabilmesi” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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