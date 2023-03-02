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Delta Holding CEO'su Seyithan İzsiz'den İstanbul 3.Bölgeye Gelen Depremzedelere 67 Bin Koli Erzak Dağıtımı Yapıldı
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Delta Holding CEO'su Seyithan İzsiz'den İstanbul 3.Bölgeye Gelen Depremzedelere 67 Bin Koli Erzak Dağıtımı Yapıldı

Delta (İzsiz) Holding Yönetim Kurulu Başkanı hayırsever iş insanı seyithan İzsiz İstanbul 3.Bölgede bulunan Mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluş başkanları üzerinden öncelik deprem bölgesinden gelen halka verilmek üzere 50 Tırdan oluşan 67.000 koli Erzak dağıtımı yaparak güzel bir hayır işine imza attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Mart 2023 Perşembe 16:44
Delta Holding CEO'su Seyithan İzsiz'den İstanbul 3.Bölgeye Gelen Depremzedelere 67 Bin Koli Erzak Dağıtımı Yapıldı
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TEMEL GIDA MADDELERİNİN FİYATININ ÇOK YÜKSEK OLDUĞU BİR DÖNEMDE 67.000 KOLİ ERZAK'IN DAĞITILMASI ÇOK ÖNEMLİ ...

İstanbul 3.Bölge Milletvekili Adayı Delta (İzsiz) Holding Yönetim Kurulu başkanı İş İnsanı Seyithan İzsisz özellikle deprem bölgelerinden gelen vatandaşlar başta olmak üzere  ihtiyaç sahibi halka dağıtılmak üzere 50 Tırdan oluşan 67.000 koli erzağı İstanbul 3.Bölge İlçe Mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarının başkanlarına teslim ederken bu yaptığımız gıda yardımı bir lütuf değil kardeşlerimizin zaten hakkıdır dedi.

İZSİZ:YAPTIĞIMIZ 50 TIR,67.000 KOLİ ERZAK PAKETİMİZ BİR LÜTUF DEĞİL,RABBİMİZİN BİZE VERDİĞİ İMKANLARDAN KARDEŞLERİMİZİN HAKKINI VERİYORUZ ...  

İstanbul 3.bölge mahalle muhtarları ve Sivil toplum kuruluşu başkanlarının katıldığı erzak kolileri teslim töreninde kısa bir konuşma yapan Seyithan İzsiz toplanan Dernek başkanları ve mahalle muhtarlarına hitaben yaptığı kısa konuşmada şunları söyledi "İşimiz aşımız evimiz 30 yıldır İstanbul 3.bölgede yer alıyor. Biz şirket olarak yıllardan beri özelikle Ramazan ayları başta olmak üzere erzak dağıtımı yapıyoruz.  Bu sefer daha büyük bir organizasyona imza attık. Çünkü 10 ilimizi etkileyen çok büyük bir deprem ile karşı karşıyayız bu günlerde.

Depremin ilk günlerinde bölgeye giderek ayni ve nakdi yardımlar yaptık. Bugün burada özellikle deprem bölgesinden gelip İstanbul'un 3.Bölgesine yerleşen depremzedeler başta olmak üzere mahalle muhtarlarımız ve sivil toplum kuruluşu başkanlarımız üzerinden 50 tır 67 bin koli erzaktan oluşan dağıtımımızı yaptık. 

Biz Mahalle muhtarlarımızın  ve STK başkanlarımızın bu yardımları en iyi şekilde yerlerine ulaştıracaklarından şüphem yok" dedi.

Seyithan İzsiz sözlerini bir hafta içinde kalabalık bir heyet ile beraber ciddi bir ayni ve nakdi yardım ile birlikte deprem bölgelerine gidip ilgili resmi kurumlarımız ile görüşerek yardımlarımızı teslim edeceğiz ve depremzede kardeşlerimiz ile dertleşeceğiz dedi.

Seyithan İzsiz daha sonra basın mensuplarından gelen soruları cevaplandırdıktan sonra STK başkanlafrı ve ve mahalle muhtarları ile beraber  istişarelerde bulunduğu bir toplantı yaptı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA) 

Son Güncelleme: 02.03.2023 18:55
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