banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden Ödüyoruz?
Son Dakika
Elektirik Faturasında TRT Payı Neden...
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine Dev Destek
Son Dakika
Zeytinburnu Belediyesi’nden Amatör Spor Kulüplerine...
Malatyalılar’dan Eğitimcilere Ziyaret
Son Dakika
Malatyalılar’dan Eğitimcilere Ziyaret
Okullar Açılsın Veya Açılmasın Tartışması Nereye Varacak ?
Son Dakika
Okullar Açılsın Veya Açılmasın Tartışması...

Değerli Esenyurt Halkı;

Vatan Partisi Esenyurt İlçe Başkanlığı olarak Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı haksız ve tahrik kokan saldırısını kınıyor ve bu saldırının Türkiye’ye yapıldığını varsayıyoruz.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Ekim 2020 Perşembe 16:05
Değerli Esenyurt Halkı;
banner171

Bu süreç Ermenistan Ve Azerbaycan Arasında yaşanmış bir savaş değildir. Sürece bütünsel yaklaşıp çözüm getirilmelidir. Bu anlamda Vatan Partisi olarak geliştirdiğimiz çözümleri Esenyurt halkı ile paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın BM Kürsüsünden açıkladığı “Yeniden Asya Girişimi”, Türkiye’nin bütünsel stratejisine ışık tutan değerdedir. Türkiye, Karadeniz’den Akdeniz ve Umman Denizi’ne kadar uzanan bütünsel strateji kapsamında şu programın uygulanması için acil olarak harekete geçmelidir:


 Türkiye ve Rusya, Ermenistan’ın Karabağ’daki işgaline son vermek
üzere ağırlıklarını koymalıdırlar.


 Kırım’ın Rusya Federasyonu toprağı olduğu başta Türkiye olmak
üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır.


 KKTC, başta Rusya olmak üzere bölge ülkeleri tarafından
tanınmalıdır.


 Abhazya, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tarafından
tanınmalıdır.


 İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik her girişime karşı bölge ülkeleri
ortak tavır geliştirmelidir.


 Rusya’ya, İran’a, Türkiye’ye, KKTC’ye, Abhazya’ya ve bölge 
 ülkelerine yönelik ambargo ve yaptırımlara karşı ortak tavır
alınmalıdır.


 Doğu Akdeniz’de bölge ülkelerinin ortak güvenliği sağlanmalıdır

Azerbaycan Öz Vatanımızdır
Azerbaycan toprağı, Türk vatanıdır. Bizim öz vatanımızdır. Erivan, bizim öz
vatanımıza saldırmaktadır ve vatanımızı savunmak, Türk devleti ve Türk milleti
olarak bizim kutsal görevimizdir. Azerbaycan toprağını savunmak, Türk vatanını
savunmaktır, bizim öz vatan savunmamızdır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İmamoğlu Ve Bozkurt Projeleri İneceledi
İmamoğlu Ve Bozkurt Projeleri İneceledi
Beş Litre Atık Yağ Bir Litre Deterjana Dönüşüyor
Beş Litre Atık Yağ Bir Litre Deterjana Dönüşüyor
Esenyurt Belediyesi Yollarda
Esenyurt Belediyesi Yollarda
Koronavirüsü Atlattı İkinci Gün Belediyeye Bisikletle Geldi
Koronavirüsü Atlattı İkinci Gün Belediyeye Bisikletle Geldi
Koronavirüs Tedavisi Biten Başkan Bozkurt Görevine Başladı
Koronavirüs Tedavisi Biten Başkan Bozkurt Görevine Başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169