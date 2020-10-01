Değerli Esenyurt Halkı;

Bu süreç Ermenistan Ve Azerbaycan Arasında yaşanmış bir savaş değildir. Sürece bütünsel yaklaşıp çözüm getirilmelidir. Bu anlamda Vatan Partisi olarak geliştirdiğimiz çözümleri Esenyurt halkı ile paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın BM Kürsüsünden açıkladığı “Yeniden Asya Girişimi”, Türkiye’nin bütünsel stratejisine ışık tutan değerdedir. Türkiye, Karadeniz’den Akdeniz ve Umman Denizi’ne kadar uzanan bütünsel strateji kapsamında şu programın uygulanması için acil olarak harekete geçmelidir:
Türkiye ve Rusya, Ermenistan’ın Karabağ’daki işgaline son vermek
üzere ağırlıklarını koymalıdırlar.
Kırım’ın Rusya Federasyonu toprağı olduğu başta Türkiye olmak
üzere bölge ülkeleri tarafından tanınmalıdır.
KKTC, başta Rusya olmak üzere bölge ülkeleri tarafından
tanınmalıdır.
Abhazya, başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleri tarafından
tanınmalıdır.
İran’ın toprak bütünlüğüne yönelik her girişime karşı bölge ülkeleri
ortak tavır geliştirmelidir.
Rusya’ya, İran’a, Türkiye’ye, KKTC’ye, Abhazya’ya ve bölge
ülkelerine yönelik ambargo ve yaptırımlara karşı ortak tavır
alınmalıdır.
Doğu Akdeniz’de bölge ülkelerinin ortak güvenliği sağlanmalıdır
Azerbaycan Öz Vatanımızdır
Azerbaycan toprağı, Türk vatanıdır. Bizim öz vatanımızdır. Erivan, bizim öz
vatanımıza saldırmaktadır ve vatanımızı savunmak, Türk devleti ve Türk milleti
olarak bizim kutsal görevimizdir. Azerbaycan toprağını savunmak, Türk vatanını
savunmaktır, bizim öz vatan savunmamızdır.