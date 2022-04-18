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“Daha güçlü şekilde ‘iyi ki Esenyurtluyuz’ diyeceğiz”

Esenyurt Belediyesi, Başkanlık Kupası Turnuvası’nın ikincisini gerçekleştirdi. Yüzme yarışı final müsabakalarının gerçekleştiği turnuvada, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt başarılı sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti. Esenyurt’ta spora ve sporcuya olan desteğin her zaman süreceğini belirten Başkan Bozkurt, “Daha güçlü şekilde ‘İyi ki Esenyurtluyuz’ diyeceğiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:26
“Daha güçlü şekilde ‘iyi ki Esenyurtluyuz’ diyeceğiz”
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Esenyurt Belediyesi’nin ikincisini düzenlediği Başkanlık Kupası Turnuvası gerçekleşti. Bağlarçeşme Merkez Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi’nde, aralarında özel çocukların da yer aldığı 9-11 ve 11-14 yaş arası çocukların kıyasıya yarıştığı turnuvada, başarılı Milli Sporcumuz Uğurcan Özer havuzda gösteri yaparak turnuvaya renk kattı. Rekabetin ve mücadelenin hissedildiği Başkanlık Kupası Turnuvası’na Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Başkan Yardımcıları Belgin Oflazoğlu Orkunoğlu ve Ali Susuz, Kulüpler Birliği Başkanı Elvan Arslan, Esenyurt Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, Belediye Meclis Üyesi Selami Tıngır ve çok sayıda Esenyurtlu katıldı. Uzman antrenörlerin gözetiminde yapılan müsabakalar sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve protokol üyeleri başarılı sporculara kupa ve madalyalarını takdim etti.

“BİRBİRİMİZE DAYANARAK DİRENÇLE MÜCADELE EDECEĞİZ”

Turnuva sonunda sporculara kupa ve madalyalarını takdim eden Başkan Bozkurt, spor etkinliklerinin önemini vurguladı. Emeği geçen herkese teşekkür eden Bozkurt, “Çocuklarınıza sahip çıktığınız için birbirimize sahip çıktığımız için sizlere teşekkür ediyorum. Birbirinizle olan diyaloglarınızı gördüm, çok güzel. Esenyurt’ta bu tür etkinlikleri artırmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Biz çocuklarımıza, komşularımıza, dostlarımıza ne kadar sahip çıkarsak o kadar güçlü oluruz diye düşünüyorum. Bu tür çalışmalar devam edecek. Bütün zorluklara karşı, birbirimize dayanarak daha dirençli mücadele edeceğiz. Ben başarı kazananlara ve başarı için uğraşanlara, güzel şeyler yapmaya çalışan insanlara, güzelliği buluşturanlara ve güzelliği ulaştıranlara çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki Esenyurtluyuz ve bundan sonra daha güçlü bir şekilde ‘İyi ki Esenyurtluyuz’ diyeceğiz” şeklinde konuştu.

Turnuvada yer alan çocuklar, Esenyurt’ta bulunan yüzme kurslarına katılmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyerek kendilerini geliştirme konusunda onlara imkân sağlayan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’a teşekkür etti. Esenyurt Belediyesi bünyesinde verilen yüzme kursuna katılan 8 yaşındaki Nisa, “Aldığım eğitim çok iyi” dedi ve yüzme branşında geliştiğini belirtti. Bağlarçeşme Merkez Kapalı Yüzme Havuzu’na düzenli olarak gelen ve yarışmaya katılan 11 yaşındaki Nesrin ise “Hocalarımız bize yüzmemizi geliştirebilmemiz adına teknikler öğretiyor, biz de çabalıyoruz” diyerek aldığı eğitimden memnun olduğunu söyledi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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