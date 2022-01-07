Çocuklar Yaratıcı Drama İle Hem Öğreniyor Hem de Sosyalleşiyor

Esenyurt Belediyesi, kültür merkezlerinde Esenyurtlu çocuklara yaratıcı drama eğitimi vermeye devam ediyor. Kültür İşleri Müdürlüğü bünyesinde sürdürülen kursta çocuklara; fiziksel olarak aktif olmayı, sosyal hayatlarında katılımcı olmayı ve beden dilini kullanmayı öğretiyor. Bu eğitimlerle birlikte öz güvenlerinin arttığını ifade eden çocuklar, derslerin ardından hem kendilerini daha iyi ifade ettiklerini hem de daha mutlu olduklarını söylüyor.

“TİYATRO VARSA UMUT VARDIR”

Çınar Kültür Merkezi’ndeki Drama Eğitmeni Ozan Ali Doğu Arat, önceliklerinin çocukların öz güven kazanması olduğunu dile getirdi. Arat, “Biz insanı, insana, insanla ve insanca anlatmayı hedefleyen bir tiyatro ekibiyiz. Esenyurt Belediyesi olarak 12 kültür merkezimizde ders vermekteyiz. Öğrenci sayımız 700’ü aşmış durumda. Önceliklerimiz, çocukların kendi yeteneklerinin farkına varmaları ve bu yeteneklerinin geliştirilmesi. Hedefimiz, öz güvenli bir toplumun olması ve bunun için de tüm hocalarla beraber elimizden geleni yapıyoruz. Tiyatro varsa umut vardır” şeklinde konuştu.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)