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Çocuklar “Sosyal Sirk” İle Hem Eğlendi Hem De Bilgilendi

Esenyurt Belediyesi ve Save The Children Vakfı, çocuk haklarına ve akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla “Sosyal Sirk” etkinliği düzenledi. Etkinliğe aileleriyle birlikte katılan çocuklar, hem bilgilendi hem de doyasıya eğlendi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:12
Çocuklar “Sosyal Sirk” İle Hem Eğlendi Hem De Bilgilendi
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Okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenleyen Esenyurt Belediyesi, Save The Children Vakfı iş birliği ile çocuk haklarına ve akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda “Sosyal Sirk” etkinliği düzenledi. Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte; sosyal sirk ve illüzyonist gösterisi, palyaço, balon şekillendirme, kitap okuma ve resim çizmenin yanı sıra ücretsiz pamuk şeker dağıtıldı. Etkinlik alanında hem çocukları hem de yetişkinleri akran zorbalığına ve çocuk haklarına karşı bilgilendirmek amacıyla stantlar kuruldu. Uzun bir aradan sonra ilk defa böyle bir gösteri izlediklerini söyleyen çocuklar, keyifli bir gün geçirdi.

“KADIN VE ÇOCUK HAKLARI ÜZERİNDE ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Etkinliğe ilişkin bilgi veren Esenyurt Belediyesi Dış İlişkiler Müdürü Metin Karakoç, Save The Children Vakfı ile bir yıldan bu yana ortak projelere yürüttüklerini belirterek, “Özellikle kadın ve çocuk hakları üzerinden çalışmalar yapıyoruz. Okulların bir hafta tatil olmasından istifade ederek çocukların karşılaştığı akran zorbalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak adına belediye binamızın karşısındaki pakımızda çocuklarımızla beraber sosyal sirk gösterisi yaptık.

Akran zorbalığına dikkat çeken broşürleri dağıttık, velileri bilgilendirdik. Ayrıca çocukların sıcak havada, ilkbaharın ilk haftasında nefes almalarını ve eğlenmelerini sağlamaya çalıştık. Belediye Başkanımızın çocuklar ve gençler üzerindeki hassasiyetini bildiğimiz için bu konuyla ilgili, uluslararası ve yerli olmak üzere tüm sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarımız devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek” ifadelerini kullandı.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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