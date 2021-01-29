Çocuklar Masal Terapi İle Sağlıklı Bir Gelişim Süreci Sürüyor

Esenyurt’ta yaşayan 5-10 yaş aralığındaki çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla, Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Masal Terapileri düzenliyor. Her hafta farklı bir konu ile uzman psikologlar eşliğinde yapılan terapilerde, masallar aracılığıyla çocukların dünyalarına girerek sorunları, duygusal sıkıntıları tespit edilip bu olumsuzluklar giderilmeye çalışılıyor. Çocuklardaki, yaratıcılık, sorumluluk, iletişim becerileri, uyumlu hareket edebilme, özgüven duygusu ve sosyal becerilerin ortaya çıkarılmasının yanı sıra korku ve kaygı, kardeş kıskançlığı, yemek yeme bozukluğu, öfke kontrolü, stresle başa çıkabilme gibi sorunlar, bireysel ve grup çalışmalarıyla çözüme kavuşturularak, onların sağlıklı bir gelişim süreci yaşaması sağlanıyor. Ayrıca çocuklar etkinlikteyken, ebeveynlerine de başka bir uzman psikolog tarafından eğitim semineri veriliyor.

“ÇOCUKLARIN İÇ DÜNYALARINA ULAŞMAYI AMAÇLIYORUZ”

Masal ve hikâyelerden yararlanarak çocukların iç dünyalarına ulaşmayı amaçladıklarını söyleyen Uzman Psikolog Bilge Demirhan, “Pandemi nedeniyle, ara vermek zorunda kaldığımız etkinliğimize yeniden devam ediyoruz. Bu hafta çocuklarla ‘Yaratıcılık’ konusunu işledik. Onlardaki yaratıcılığın nasıl gelişeceğini ve ailelerin bu konuda neler yapabileceğini öğrendik. Boyama etkinliğiyle çocukların yaratıcılığını geliştirdik. Daha öncesinde, masal okuyarak canlandırmasını yaptık. Grupla yapılan masal terapi ile çocukların iç dünyasına inerek, yaşadıkları zorlukları dışarıya çıkarmalarını ve arkadaş ortamında bunları aşmalarını sağlıyoruz. Çocuklarda bir sorun gözlemlersek ailelerine bildirerek, onlar için bireysel masal terapi düzenliyoruz” dedi.

​Kadın ve Aile Müdürlüğüne bağlı Benim Ailem 1 Danışmanlık Merkezi, Benim Ailem 2 Danışmanlık Merkezi ve Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde çarşamba günleri gerçekleşen oturumlarla ilgili bilgi almak veya kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar, Esenyurt Belediyesi’nin 444 0 411 numaralı telefonunu arayabilir.