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Çocuklar Ara Tatilde Eğlenceye Doyacak

Esenyurtlu çocuklar, Esenyurt Belediyesi’nin 9 günlük ara tatil için hazırladığı etkinliklerle eğlenceye doyacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Kasım 2022 Pazartesi 12:21
Çocuklar Ara Tatilde Eğlenceye Doyacak
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Esenyurt Belediyesi, öğrencilerin 9 günlük tatillerini eğlenceli bir şekilde geçirmeleri için bir dizi etkinlik hazırladı. Tiyatro, sinema ve ara tatil şenliği gibi her gün ayrı bir programın yer aldığı etkinlik takviminde, Esenyurtlu minikler hem eğlenecek hem de kültür sanat dolu bir hafta geçirecek. Belediyenin kültür merkezlerinde 11-24 Kasım 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan etkinliklerde sihirbaz gösterileri, ateşbaz, jonglör, kukla gösterisi, palyaço, çocuk sineması ve çocuk tiyatrosu yer alıyor. Ara Tatil Şenliği ile eğlenceye doyacak olan çocuklar, yeni eğitim dönemine motivasyonlavedinlenmiş bir şekilde başlayacak.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 



Şenlikte neler var?

Etkinlikler kapsamında, Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi’nde 13 Kasım Pazar günü, saat13.00’te "İnatçı" çocuk tiyatrosu, 18 Kasım Cuma günü, saat 14.00’te "Portakal Kral", 19 Kasım Cumartesi günüise "Doğa ve Dostlarımız" gösterime sunulurken, 16-17 Kasım günleri, saat 13.00’te sihirbaz, ateşbaz, jonglör ve kukla gösterileri yapılacak. Esenyurt Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek çocuk sinema etkinlikleri ise şöyle; 11-17 Kasım 10.00-13.00-15.00 saatlerinde "Büyüler Evi", 18-24 Kasım saat10.00, 13.00 ve 15.00’te "Kartopu Savaşları" miniklerle buluşacak.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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